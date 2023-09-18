В Минобороны заявили, что Госаудитслужба создала проблему для ОПК: сомневаются в их прибыли

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) во время встречи в Минобороны выступили против действий Госаудитслужбы. Так, ведомство поставило под сомнения правомерность их прибыли.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, представители объединений/кластеров ОПК во время встречи в Минобороны заявили о том, что они объединяться для защиты своих интересов.

"Развитие отечественного ОПК среди приоритетов государства и Минобороны. В современных условиях мы, государство, должны действовать с ОПК как одна команда. Это вопрос нашей обороноспособности. Отечественный ОПК – это один из ключевых факторов нашей независимости", – отметил заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.

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Во встрече приняли участие девять объединений/кластеров предприятий ОПК, которые договорились совместно адвокатировать правительству безотлагательно урегулировать эту проблему для обороны страны.

Также участники встречи обсудили механизмы институционального сотрудничества с оборонным ведомством с помощью Акселератора Минобороны и формирования порядка топ-вопросов и разработки их решения.

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