Глобальные цены на еду достигли максимума за 1,5 года: названы самые проблемные продукты

Глобальные цены на продовольствие по итогам октября-2024 достигли пика за последние 1,5 года (18 месяцев). Главная проблема – в резком росте стоимости растительных масел. Кроме того, в мире заметно дорожают сахар и молочные продукты.

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Об этом свидетельствуют данные Индекса продовольственных цен ФАО (Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН). По подсчетам ФАО, в октябре-2024 зафиксировано среднее значение индекса на уровне 127,4 пункта (+2% по сравнению с сентябрем, на 5,5% выше, чем год назад).

В то же время, индекс остался на 20,5% ниже рекордного значения, зафиксированного в марте 2022 года. Тогда к росту продуктовых котировок привело полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Отмечается, что именно рост цен на растительные масла стал главным драйвером нынешнего повышения индекса. Их подорожание на мировых рынках составило 7,3%.

В результате цены на масла достигли двухлетнего максимума. Сильные колебания котировок зафиксированы на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло, что было вызвано прежде всего опасениями относительно объемов производства, констатируют в ООН.

Индекс цен на сахар в октябре увеличился на 2,6%. Цены на этот продукт повышаются на фоне обеспокоенности касательно урожая в Бразилии, где установилась засушливая погода.

Стоимость молочных продуктов, по подсчетам ФАО, выросла на 1,9% за месяц и оказалась уже на 21,4% выше прошлогоднего показателя. Рост обусловлен в основном повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, в то время как котировки на сухое молоко снизились.

Ключевые зерновые культуры дорожают менее заметно. Так, в октябре индекс увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу. В целом стоимость зерна все еще на 8,3% ниже значения октября-2023.

В то же время опасения сохраняются, т.к. мировые цены на пшеницу растут второй месяц подряд, в основном из-за неблагоприятных погодных условий, влияющих на посев озимых в нескольких крупных экспортерах в северном полушарии, включая Европейский Союз. Зато индекс цен на все виды риса в октябре снизился на 5,6% – на этом рынке ожидается усиление конкуренции среди экспортеров после снятия Индией ограничений на экспорт недробленого риса.

Мясо стало единственной группой продтоваров, показавшей в октябре снижение цен. Индекс, вопреки общей тенденции, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем.

Главным образом на ситуацию повлияло снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов убоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса. Также подешевели птица и баранина, а вот говядина немного выросла в цене.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине одобрили полный запрет на использование пальмового масла в детском питании, а также молочных продуктах и кондитерских изделиях. Эксперты считают, что в результате изменений эти продукты станут более полезными, но цены на них вырастут из-за подорожания ингредиентов.

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