В Украине запретили пальмовое масло: какие продукты подорожают из-за новых правил

В Украине одобрили полный запрет на использование пальмового масла в детском питании, а также молочных продуктах и кондитерских изделиях. Эксперты считают, что в результате изменений эти продукты станут более полезными, но цены на них вырастут из-за подорожания ингредиентов.

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Соответствующий законопроект № 5148 подписал президент Владимир Зеленский, о чем свидетельствует карточка документа на сайте Верховной Рады. При этом новые правила вступят в силу только через год – за это время производители должны адаптировать рецептуру. А продукты, которые соответствовали предыдущим нормам, можно будет реализовывать до наступления конечной даты потребления или истечения срока годности.

В законопроекте прописан запрет использования пальмового масла в таких продуктах:

Традиционные молочные продукты. Согласно законодательству, это масло, сыры, а также кисломолочные продукты – ацидофилин, простокваша, ряженка, сметана, творог, кефир. То есть, например, йогурт в этот список не входит.

Детское питание и смеси.

и смеси. Кондитерские изделия, причем не только печенье и пирожные, но также и шоколад, мороженое.

Другие же продукты с пальмовым маслом предлагают маркировать так, чтобы покупатель сразу знал о наличии этого ингредиента. Кроме того, устанавливается граничное содержание трансжирных кислот в пищевых продуктах – не более 2 граммов на 100 граммов общего количества всех жиров.

Как рассказал СМИ заместитель начальника Управления безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины и начальник отдела государственного контроля ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Юрий Миркеев, себестоимость продуктов без пальмового масла увеличится. А значит, вырастет и цена для конечного потребителя.

"Цена вырастет не потому, что операторы рынка хотят получить сверхприбыль, а потому, что они будут вынуждены использовать безопасное сырье. Благодаря этому мы будем получать безопасный пищевой продукт, но соответственно и цена поднимется на этот сегмент продуктов", – рассказал Миркеев, говоря о "молочке", сладостях и детском питании.

Он объяснил, что трансжиры сейчас удешевляют стоимость продуктов. Так, по словам Миркеева, молочный жир стоит 300 грн/кг, а пальмовое масло – вдвое меньше. Специалист уверен, что запрет пальмового масла не повлияет на стоимость натуральных продуктов, но те продукты, в которых использовались трансжирные кислоты, либо совсем исчезнут, либо производители будут вынуждены перейти в правовое поле и использовать незапрещенные ингредиенты.

Почему запрещают пальмовое масло?

Пальмовое масло лидирует в производстве полуфабрикатов и готовых продуктов по всему миру. При этом, как говорится в пояснительной записке к законопроекту, ВОЗ на основании 48 исследований заявляет о серьезном вреде этого продукта для здоровья.

Дело в том, что пальмовое масло становится твердым после специальной обработки – гидрогенизации. Это процесс насыщения сильно разогретого масла атомами водорода. Во время гидрогенизации атомы водорода превращают растительные жиры в так называемые трансжиры.

По данным исследований, они мешают нормальной работе организма и в итоге провоцируют развитие рака, сердечных болезней и диабета. Согласно оценкам ВОЗ, 500 тыс. человек во всем мире ежегодно умирают из-за сердечно-сосудистых болезней, которые развились из-за чрезмерного потребления трансжиров.

При этом призводители никогда не откажутся от пальмового масла добровольно, ведь это очень выгодно. Пальмовое масло очень дешевое: если из подсолнечника с 1 га можно произвести 0,48 тонны масла, то из масличной пальмы – аж 3,7 тонны. Кроме того, пальмовое масло долго хранится.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинцев предупредили об изменении цен на мясо. На его стоимость повлияют несколько факторов, включая цены на корма, сезонные колебания спроса и предложения, а также изменения потребительских предпочтений.

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