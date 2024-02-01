Глава НБУ показал свою декларацию: жене дает деньги в долг, имеет рекордную зарплату и связи с политическими партнерами

Глава Нацбанка Андрей Пышный ежемесячно получает более 600 тыс. грн зарплаты и является одним из самых высокооплачиваемых государственных менеджеров. Гонтарева на этом же посту еще несколько лет назад получала почти в четыре раза меньше.

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Глава НБУ задекларировал не только высокую зарплату, но и показал долг, который дал своей жене, коллекцию дорогих часов и огромное несданное в эксплуатацию имение. Кроме того, у его жены есть совместный бизнес с супругой бывшего главы "Укроборонпрома".

О том, что показал в своей декларации Пышный, читайте в материале OBOZ.UA.

Рекордная зарплата, часы и жена: декларация главы НБУ

Пышный – самый высокооплачиваемый глава НБУ. К примеру, Валерия Гонтарева, согласно ее декларации, зарабатывала около 164 тыс. грн. Яков Смолий ежемесячно получал 371,6 тыс. грн. Андрей Пышный зарабатывает ежемесячно 628,9 тыс. грн.

В своей декларации глава НБУ также указал жену, Людмилу Пышную. У супругов есть квартиры в Киеве площадью 164 и 249 квадратов. Также есть четыре земельных участка и недостроенный дом (а на самом деле имение) площадью 891,7 квадрата в Лебедевке недалеко от Киева. Пышный, судя по его декларации, любит часы. Он задекларировал Audemars Piguet Royal Oak, Patek Philippe Nautilus, Audemars Piguet Edward. Его жена владеет Audemars Piguet Royal Oak, Cartier Panthere, а также ювелирными изделиями.

В декларации есть картины украинских художников, в частности, Павла Макова, а также скульптуры Назара Билыка, Алексея Золотарева. В гараже главы НБУ и его супруги Mercedes-Benz S500 и Toyota Land Cruiser Twin Turbo 10. Его жена в прошлом году больше всего заработала на госдолге. Минфин в качестве погашения ОВГЗ заплатил 7,3 млн грн. Еще 2,8 млн грн Пышная получила от продажи имущества, 1,5 млн грн – доход от предпринимательской деятельности.

Андрей Пышный дал взаймы своей жене 10,6 млн грн. Еще 15 миллионов гривен Пышная получила от Ларины Котик. Ларина Котик – вероятно, связана с бывшим однопартийцем Пышного.

Чем владеют супруги

У жены Пышного есть корпоративные права в трех компаниях: "Брайтшоу", "Планета РС Киев", "Фиднова". Компания "Брайтшоу" занимается радиовещанием и концертами. В последний раз бюджетные средства они получали еще в 2019-м: на организацию патриотического фестиваля в Донецкой области "Музыка нас соединила" . "Планета РС Киев" занимается недвижимостью.

Кроме Пышной, среди владельцев также есть Людмила Романова. Ее муж - Роман Романов, бывший глава "Укроборонпрома". Издание Forbes сообщило о том, что сейчас Романов строит бизнес недалеко от лыжного курорта Поконо, в более чем 100 км от Нью-Йорка. "Возникло желание реализовать себя на таком огромном рынке, как США", – сказал он журналистам. Дружина Пышного стала бизнес-партнершей Романовой в сентябре 2020-го. В это время Пышный прекратил свои полномочия в Сбербанке.

Ларина Котик, давшая взаймы Пышной 15 млн грн, ранее была владелицей "РИФ Гарантии Недвижимости". Сейчас компания принадлежит Степану Кабации. Он был членом Совета "Мукачевской райорганизации "Народного фронта". То есть это еще один однопартиец Пышного".

Пышный – один из самых богатых государственных менеджеров. При этом его зарплата сейчас полностью соответствует уровню дохода, который был при управлении одним из крупнейших банков – государственным "Ощадом".

OBOZ.UA обращается к Пышному с просьбой прокомментировать факты его декларации и пояснить, зачем он оформил долг на жену и известно ли ему об общем бизнесе с супругой экс-главы "Укроборонпрома".