Гетманцев раскрыл, как работает теневой рынок одежды и назвал тех, кто уклоняется от налогов: среди них фирма жены налоговика

Председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о расследовании относительно теневого рынка одежды и обуви. По его оценкам, из-за уклонения от уплаты налогов в этой области государственный бюджет ежегодно теряет около 5 млрд грн.

Об этом говорится в расследовании Гетманцева, которое он опубликовал в своем YouTube-канале. Он отметил, что в Украине зарегистрировано 720 компаний в отрасли (со средней зарплатой более 26 тыс. грн). Это в основном прозрачные украинские и иностранные компании, которые занимаются изготовлением и продажей одежды. Наряду с ними в отрасли работают 23,9 тыс. ФОПов, которые платят среднюю зарплату всего в 7,7 тыс. грн.

Благодаря ФОПам даже некоторые крупные компании не платят полные налоги. Они находятся на едином налоге, которым должен пользоваться только малый бизнес. Среди "плохих примеров" Даниил Гетманцев привел "Лиор Бутик". Это два магазина: в Киеве и Одессе.

OBOZ.UA уже писал владелицу этого бизнеса. Это фирма Дарьи Кочуриной – жены одесского налоговика Дмитрия Хандусенко. Женщина ездит на Bentley стоимостью 400 тыс. долларов. Ее критикуют за демонстрацию роскошного образа жизни, поездки за границу, яркие празднования и фото с элитными автомобилями.

Хандусенко занимает должность заместителя начальника Государственной налоговой службы в Одесской области. За почти десять лет состояние господина Дмитрия стремительно выросло. Он смог перейти от средней зарплаты в лигу гривневых миллионеров.

Второй "плохой пример" – "Территория минимальных цен". Это около 20 магазинов и более 1000 работников. "Но в каждом магазине работает конкретный ФЛП на второй группе единого налога. И это, несмотря на то, что только офлайн-магазины приносит более 400 млн грн в год выручки", – рассказывает Гетманцев.

"Более 5 миллиардов гривен потерь бюджета ежегодно. Это – цена тени на рынке одежды и обуви. И эта тень даже не скрывается. Сотни тысяч подписчиков в соцсетях. Совсем не малые офлайн-магазины. Многомиллионные обороты и сотни заказов ежедневно. Высокие зарплаты, которых даже близко нет в налоговой отчетности. Очень успешные "бизнесы", построенные на уже знакомых схемах. Которые легко обнаружили мои помощники, но почему-то упорно не замечают компетентные органы", – объясняет Гетманцев.

