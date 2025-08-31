Германия планирует лишить выплат некоторых украинских беженцев: что известно

В 2026 году безработные украинцы в Германии могут полностью остаться без помощи из-за повторного отказа от предложенной работы. Санкции за пропуск обязательных встреч в центрах занятости вырастут с 10% до 30%, что значительно повышает ответственность получателей выплат.

Видео дня

Об этом пишет Bild. По словам издания, в следующем году санкции за пропуск обязательных встреч в центрах занятости вырастут с 10% до 30%.

Кроме того, повторный отказ от предложенной работы может привести к полному прекращению выплат, что создает серьезную угрозу для финансовой поддержки украинцев в Германии. По данным издания, чиновники министерства труда во главе с Бербель Бас (СДПГ) завершили подсчеты новых стандартов помощи. Они касаются более 5,6 миллиона получателей выплат, и решение о замораживании помощи планируют принять уже 10 сентября без необходимости одобрения Бундестага.

Для одинокого человека стандартная выплата будет оставаться на уровне 563 евро в месяц, а для детей предусмотрены дифференцированные ставки. В частности, 357 евро (17 234 грн) для возраста 0-6 лет, 390 евро (18 827 грн) – 7–14 лет и 471 евро (22 737 грн) – 15-18 лет.

Немецкое правительство объясняет решение замораживанием помощи необходимостью корректировки выплат с учетом инфляции. В 2024 году стандартная ставка выросла на 61 евро из-за резкого подорожания товаров и услуг, однако после снижения инфляции в 2025 году помощь оказалась завышенной. Действующий закон о защите собственности не позволяет уменьшать помощь, поэтому министерство решило заморозить ее на следующий год. Прогнозируется, что в 2026 году стандартная ставка для одиноких людей останется на 6 евро в месяц выше нормы.

В то же время, для просителей убежища помощь вырастет на 14 евро и составит 455 евро в месяц, это связано с увеличением расходов на потребительские товары и необходимостью компенсировать предыдущее сокращение выплат. Министр труда Бербель Бас подчеркивает, что правительство стремится поддерживать людей в трудоустройстве, но в то же время строго наказывать тех, кто систематически уклоняется от работы или от предложений центров занятости.

По словам Бас, новые правила направлены на стимулирование участия в рынке труда и повышение дисциплины среди безработных. "Мы помогаем людям добраться до работы, но вы должны участвовать. Остальное несправедливо по отношению к тем, кто ежедневно усердно работает", – отметила она. Те, кто не появляется на приемы без уважительной причины, получат значительное сокращение помощи, а трудоспособные лица, которые отказываются от повторных предложений работы, рискуют остаться без выплат полностью.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, только в 2024 году украинцы заплатили в польский бюджет более 18,7 миллиарда злотых, что составляет миллиарды гривен в пересчете и значительную часть экономического роста соседней страны. В то же время законодательные изменения и возможное сворачивание льгот создают неопределенность для сотен тысяч семей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!