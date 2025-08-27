Украинцы заплатили более 18 млрд злотых в казну Польши: несмотря на рекордные суммы, льготы беженцам урезают

Только в 2024 году украинцы уплатили в польский бюджет более 18,7 миллиарда злотых, что составляет миллиарды гривен в пересчете и значительную часть экономического роста соседней страны. В то же время законодательные изменения и возможное сворачивание льгот создают неопределенность для сотен тысяч семей.

По данным польских медиа, в 2024 году граждане Украины, работающие и проживающие в Польше, уплатили налогов и страховых взносов на рекордные 18,7 миллиарда злотых, а их вклад в рост ВВП превысил 2%. Управление по делам иностранцев сообщает, что по состоянию на февраль 2025 года 1,55 миллиона украинцев имели действительные разрешения на проживание в Польше, большинство из которых – 993 тысячи – пользуются временной защитой.

В то же время законодательные изменения создают новые вызовы, ведь действующий президент Польши Кароль Навроцкий недавно ветировал поправки, которые могли бы продлить действие временной защиты после 30 сентября 2025 года. Это означает, что десятки тысяч семей могут оказаться под угрозой потери статуса.

Остальные украинцы имеют другие основания для пребывания: 462 тысячи – временные разрешения на проживание, в основном для работы, а 92 тысячи уже получили постоянный статус. Однако налоговое бремя и взносы, которые они платят, выглядят более чем ощутимыми для польской экономики.

Центробанк Польши (BGK) подсчитал, что основная часть поступлений – около 15,1 миллиарда злотых – это налоги на доходы физических лиц, прибыль предприятий, НДС и взносы на пенсионное, инвалидное и медицинское страхование. Однако журналисты отмечают, что эти данные могут быть заниженными, ведь отчеты Министерства финансов и Института социального страхования свидетельствуют о более высоких суммах.

Более того, украинцы активно развивают предпринимательство, по официальной статистике, 77,7 тысячи частных предпринимателей открылись между 2022 и 2024 годами. По подсчетам Deloitte, вклад украинских граждан в ВВП Польши в 2024 году составил дополнительные 2,7%, что равно почти 99 миллиардам злотых. И это не предел, ведь прогнозируется, что к 2030 году этот показатель может вырасти до 3,2%.

Несмотря на такой колоссальный вклад, в польском обществе все чаще появляются дискуссии об ограничении поддержки и пересмотре льгот. В частности, бизнес-сообщество предупреждает: без украинских работников многие секторы экономики – от строительства до сферы услуг – могут столкнуться с дефицитом рабочей силы. В то же время правительство осторожно пересматривает политику помощи, что может привести к уменьшению социальных выплат и отмене некоторых преференций.

