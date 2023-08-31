Газовый бизнес "Газпрома" несет колоссальные убытки: подобного не происходило годами

Газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным – впервые со времен пандемии и во второй раз за последние 25 лет. По итогам первого полугодия 2023 года чистый убыток головной компании группы составил 255 млрд рублей. Причин несколько: сокращение экспорта газа в Европу и снижения экспортных цен на ресурс.

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"Резкое падение выручки от экспортных продаж газа на фоне роста затрат и капитальных вложений привели к тому, что газовый бизнес "Газпрома" – корневой элемент деятельности группы – в первом полугодии оказался убыточным. Такое положение вещей наблюдалось прежде в первом полугодии 2020 года в разгар пандемии, а до этого – в 1998 году", – сообщают росСМИ.

При этом подчеркивается: на убыточность газового бизнеса "Газпрома" повлияли и другие факторы. В частности, рост:

капитальных инвестиций;

себестоимости.

В частности, объясняют аналитики, себестоимость продаж услуг по транспорту газа выросла на 76,6%. Превысив таким образом выручку от продажи таких услуг сразу на 62%.

"Видимо, это отражает сокращение транспортировки газа по газотранспортной системе вкупе с ростом мощностей самой системы после ввода так и не заработавших газопроводов для "Северного потока-2", – говорится в материале.

Впрочем, отмечается, текущее падение компании не окончательное и в дальнейшем положение дел в "Газпроме" будет только ухудшаться. Ведь по ожиданиям, цены на газ в Европе продолжат снижаться, а с ними и выручка компании.

Прибыль обвалилась

В целом же в первом полугодии 2023 года прибыль российского "Газпрома" сократилась в 8 раз по сравнению с таким же периодом 2022-го. Тогда ее размер был 2,5 трлн рублей – сейчас же только 296 млрд рублей.

Причина, как говорят в самой компании, – обвал рубля. А кроме того, фактическая ненужность российского газа за пределами самой РФ. Так:

Европа от него практически отказалась;

Китай не стал закупать российский ресурс в тех объемах, в каких это делали европейские страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем одна из крупнейших в России нефтяных компаний – "Газпром нефть" – стремительно теряет доходы из-за падения продаж сырья. Чистая прибыль компании упала на 43% за год. Это свидетельствует о глубоких проблемах российской экономики.

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