"ФОПов" в Украине заставят платить НДС: опубликован важный законопроект

Физических лиц – предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОПов") в Украине обяжут платить налог на добавленную стоимость. Новое правило вступит в силу с 1 января 2027 года.

Видео дня

Об этом говорится в опубликованном законопроекте, который разработали в Министерстве финансов Украины. Для публичного ознакомления документ предоставил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").

По его словам, до 15 января 2026 года правительство внесет законопроект в Верховную Раду и будет оказывать давление для его принятия парламентом до конца марта. Оба шага являются маяками Международного валютного фонда для предоставления Украине новой макрофинансовой линии.

Обязательная регистрация плательщиком НДС для всех групп

Плательщики единого налога 1-3 групп (кроме е-резидентов) обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила 1 млн грн .

(кроме е-резидентов) обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила . От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты).

Изменения в ставках и группах единого налога

Новый порядок изменения ставки: Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку 3% + НДС .

Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку . Сроки подачи заявления: В случае обязательного перехода заявление об изменении ставки подается не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Новая ставка применяется с 1-го числа месяца подачи заявления.

Учет и налогообложение доходов

Включение кредиторской задолженности. В доход плательщиков НДС 1–3 групп теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы.

В доход плательщиков НДС теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы. Форма учета. Плательщики 1–3 групп, которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме (ранее для 1–2 групп была только произвольная форма).

Регистрационные процедуры НДС

Упрощение сроков. Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца).

Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца). Дата регистрации. Определяются новые правила даты регистрации плательщиком НДС: с 1-го числа месяца, в котором лицо становится плательщиком единого налога по ставке 3%; со дня внесения записи в реестр – если переход на общую систему уже состоялся, а заявление подано позже.

Определяются новые правила даты регистрации плательщиком НДС:

Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все "ФОПы", которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!