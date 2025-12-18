"ФОПов" в Украине заставят платить НДС: опубликован важный законопроект
Физических лиц – предпринимателей (ФЛП, или по-украински "ФОПов") в Украине обяжут платить налог на добавленную стоимость. Новое правило вступит в силу с 1 января 2027 года.
Об этом говорится в опубликованном законопроекте, который разработали в Министерстве финансов Украины. Для публичного ознакомления документ предоставил нардеп Ярослав Железняк ("Голос").
По его словам, до 15 января 2026 года правительство внесет законопроект в Верховную Раду и будет оказывать давление для его принятия парламентом до конца марта. Оба шага являются маяками Международного валютного фонда для предоставления Украине новой макрофинансовой линии.
Обязательная регистрация плательщиком НДС для всех групп
- Плательщики единого налога 1-3 групп (кроме е-резидентов) обязаны регистрироваться плательщиками НДС, если сумма их налогооблагаемых операций за последние 12 месяцев превысила 1 млн грн.
- От этой обязанности освобождены только плательщики 3-й группы – электронные резиденты (е-резиденты).
Изменения в ставках и группах единого налога
- Новый порядок изменения ставки: Если плательщик 3-й группы на ставке 5% достигает лимита в 1 млн грн, он обязан перейти на ставку 3% + НДС.
- Сроки подачи заявления: В случае обязательного перехода заявление об изменении ставки подается не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем превышения лимита. Новая ставка применяется с 1-го числа месяца подачи заявления.
Учет и налогообложение доходов
- Включение кредиторской задолженности. В доход плательщиков НДС 1–3 групп теперь включается сумма кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности. Ранее это касалось только 3-й группы.
- Форма учета. Плательщики 1–3 групп, которые становятся плательщиками НДС, обязаны вести учет доходов и расходов по типовой форме (ранее для 1–2 групп была только произвольная форма).
Регистрационные процедуры НДС
- Упрощение сроков. Исключаются некоторые старые нормы относительно сроков подачи заявления при изменении ставки (в частности, норма о 10 днях до начала месяца).
- Дата регистрации. Определяются новые правила даты регистрации плательщиком НДС:
- с 1-го числа месяца, в котором лицо становится плательщиком единого налога по ставке 3%;
- со дня внесения записи в реестр – если переход на общую систему уже состоялся, а заявление подано позже.
Также OBOZ.UA сообщал, что с 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все "ФОПы", которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.
