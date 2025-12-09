В Украине переписали важное правило для "ФОПов": что изменится с 1 января

Украинским физическим лицам – предпринимателям (ФЛП, или по-украински "ФОП") и самозанятым украинцам упростили подачу налоговой отчетности. В 2026 году от них будут требовать подавать объединенную отчетность не ежемесячно, а ежеквартально.

Видео дня

Об этом сообщил президент Всеукраинской профессиональной ассоциации предпринимателей Борис Эмельдеш. Он объяснил, что изменения прописаны в законе №4536-IX, который был принят в 2025 году.

Так, начиная с 1 января 2026 года ФЛП и самозанятые лица больше не будут подавать объединенную отчетность ежемесячно – отчетность переходит на квартальный формат. То есть за год нужно будет подать не 12, а 4 отчета.

Кто переходит на квартальную отчетность?

ФЛП на любой системе налогообложения – в отношении наемных работников.

– в отношении наемных работников. Лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность (адвокаты, частные исполнители, аудиторы и т.д.).

(адвокаты, частные исполнители, аудиторы и т.д.). Частные нотариусы – в части отчетности по НДФЛ и военному сбору.

– в части отчетности по НДФЛ и военному сбору. ФЛП, предоставляющие услуги по заключению биржевых соглашений или участвующие в их заключении.

Что охватывает объединенная отчетность?

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Военный сбор.

Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Сроки подачи отчетности

За декабрь 2025 года отчетность подается по старым правилам, то есть до 20 января 2026 года .

. За 1-й квартал 2026 года отчетность подается уже по новым нормам – до 10 мая 2026 года (в течение 40 дней после окончания квартала).

Важно знать! Юридические лица продолжают подавать объединенную отчетность ежемесячно. Для них порядок остается неизменным.

В чем важность изменений

Уменьшение административной нагрузки на бизнес.

Снижение риска технических ошибок из-за частой подачи.

Адаптация отчетности к европейской практике.

Более удобное планирование налоговой нагрузки в течение года.

Что еще изменится

С 1 января 2026 года для части украинских предпринимателей меняются правила расчетов с клиентами. Все ФЛП, которые принимают наличную оплату, должны обеспечить возможность расчета банковской картой. Отмечается, что это правило распространяется впервые и на ФЛП 1-й группы, которые ранее были от этого освобождены.

Это должно быть реализовано, например, через POS-терминал или мобильное приложение, однако выдавать фискальные чеки им не требуется. За игнорирование требования предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 8500 грн. Есть исключения, ведь правило не касается предпринимателей, которые работают в районах, где ведутся боевые действия, или на временно оккупированных территориях.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Министерство финансов работает над серьезными изменениями налогов для физлиц-предпринимателей (ФЛП). Среди прочего это является одним из "маяков" Международного валютного фонда, без которых Украина не сможет полностью выполнить новую программу финансирования, которая пока находится на стадии утверждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!