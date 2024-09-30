"ФОПов" хотят лишить льготы: украинцам объяснили необходимость возвращения ЕСВ

Верховная Рада планирует обсудить предложение Кабинета министров вернуть обязательную уплату Единого социального взноса для физлиц-предпринимателей ("ФОПы") в 2025 году. Это должно стать бесспорной статьей поступлений в бюджет.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), пишут Українські новини. Он напомнил, что ЕСВ для "ФОПов" отменили в марте 2022 года из-за начала полномасштабной военной агрессии РФ.

"Это была определенная поддержка для "ФОПов", часть оставшейся из пакета марта 2022 года. Сегодня КМУ предлагает остановить льготу. Будем обсуждать", – отметил Гетманцев.

Нардеп видит смысл в предложении Кабмина, поскольку подавляющую часть остальных отмененных налогов уже вернули. И хотя в налоговом комитете еще не пришли к согласию по этому вопросу, уплата взноса отменена уже длительное время и поэтому его могут вернуть.

"Видимо, есть логика, чтобы вернуть ЕСВ, потому что прошло уже достаточно много времени в контексте восстановления всех налогов, которые были раньше, до полномасштабной войны. Мы не сформулировали еще единую позицию даже в нашем комитете по ЕСВ, но есть необходимость фискальной консолидации и это неоспоримый ресурс. Прошло два с половиной года действия льготы, и сегодня есть аргументы о возвращении", – подчеркнул Гетманцев.

Стоит отметить, что 17 сентября 2024 г. Верховная Рада Украины со второй попытки поддержала в первом чтении законопроект №11416-д об увеличении налогов на 58 миллиардов гривен в этом году и 137 млрд в следующем для обеспечения обороны. Впрочем, бизнес выступил против этой инициативы и призвал власти сосредоточиться на борьбе с теневой экономикой и реформировании таможни.

Как сообщал OBOZ.UA, весь украинский бизнес в условиях полномасштабной войны должен отказаться от схем уклонения от уплаты налогов, зарплат в конвертах и работы в тени. И если правительство, прежде чем повышать налоги, не обеспечит значительную детенизацию и соблюдение единых правил всеми представителями бизнеса, от повышения налогов пострадает белый бизнес.

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