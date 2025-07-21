OBOZ.UA уже сообщал о двух особенностях предпринимательства этого года: 61 процент новых предпринимателей – женщины, и резко – в 55 раз – увеличилась с 2021 года численность предпринимателей-"однодневок", у которых от регистрации до закрытия проходит лишь несколько недель.

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Относительно роста удельного веса женщин-предпринимательниц выскажу, конечно, предположение, что это связано с войной, вымывающей множество мужчин из бизнеса, хотя, возможно, бизнес их жен основан в определенной мере на первоначальном капитале за счет высокой зарплаты военных, высылающих им ее с фронта.

Ну а касательно стремительного увеличения числа тех предпринимателей, которые слишком скоро в качестве предпринимателей самоликвидируются, должен, прежде всего, выделить предпринимательство фиктивное, связанное – в первую очередь – с ограничением годового дохода "упрощенных" ФЛП, составляющим для плательщиков единого налога, к примеру, 3-й группы не такие уж и жесткие более 9,3 млн грн.

"Лишнее" же облагается уже по ставке 15 процентов, после чего со следующего квартала обложение такого предпринимателя происходит уже не как "упрощенного" ФЛП, а на общих основаниях.

Так вот, если некая корпорация заимеет "своих", скажем, 200-300 ФЛП-"однодневок", то соответственно во столько же раз растет и суммарный лимит, в который они все вместе должны вписаться, так что то, каждый из них быстро достигнет своего собственного разрешённого такому ФЛП размера дохода, "компенсируется" их большим количеством.

Именно эта дрянь и компрометирует в Украине единый налог. А потом говорят: да ВСЕ они такие…