Фирташ возвращается к ОПЗ? В приватизации решила участвовать компания из орбиты подсанкционного олигарха

За право приватизации Одесского припортового завода (ОПЗ) собирается побороться компания, вероятно, связанная со структурами подсанкционного олигарха Дмитрия Фирташа. Речь идет о "Агро Газ Трейдинг", которая уже открыто заявила о своем намерении принять участие в аукционе.

Видео дня

Журналисты обнаружили ряд бизнес-связей между владельцами и партнерами "Агро Газ Трейдинг" и бывшими топ-менеджерами Фирташа, пишет Telegraf. Следует учесть, что львиную долю из почти 17 млрд грн своего долга ОПЗ задолжал именно Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа.

Аукцион запланирован на 25 ноября 2025 года. Заявленная начальная стоимость ОПЗ – 4,5 млрд грн, что на полмиллиарда ниже цены, по которой ОПЗ уже продавали в 2009 году (результаты тех торгов аннулировали, т.к. цену посчитали заниженной).

ООО "Агро Газ Трейдинг", которое само заявило о планах участвовать в аукционе, занимается поставками газа на коммерческой основе. Некоторое время основной заработок фирме приносили именно поставки газового сырья на ОПЗ в качестве давальца.

Интересно, что компания фигурирует в расследовании НАБУ по делу экс-главы ФГИУ Дмитриея Сенниченко. По версии следствия, в результате деятельности преступной группы, которая обеспечила заключение с "Агро Газ Трейдинг" договоров на переработку сырья по заниженным ценам, ОПЗ понес убытки на сумму более 390 млн грн (с мая 2020 по октябрь 2021 года).

На сайте НАБУ размещено датированное еще апрелем 2023 года объявление о розыске 7 из 10 фигурантов этого дела. Среди них есть Сергейй Байрак – некоторые медиа писали , что он якобы стал основным обличителем в этом деле и информатором НАБУ. Упоминалось, что ранее он был одним из топ-менеджеров Дмитрия Фирташа (на него до сих пор записано ООО "УА-МЕДИА", принадлежавшее к медиаактивам Фирташа) и имел тесные связи с бывшим директором ОПЗ (также проходит по уголовному делу) Питером Дэвисом.

О еще одном фигуранте списка, Андрее Гмырине, вышло целое расследование "Схем". В нем же упоминался Владимир Колот –родственник Гмырина и один из совладельцев ООО "Агро Газ Трейдинг". Колот в свое время был владельцем компании ООО " ТАРГЕТ ГРУПП " (ныне ООО "СКАЙФЛАЙ +"), руководителем которой некоторое время был некий Владислав Клищар (также находится в розыске все по тому же "делу Сенниченко").

Клищар, в свою очередь, связан бизнес-связями с Павлом Присяжнюком, ниточки от которого и ведут к Фирташу. Так, согласно данным СМИ, учредителями чешской компании EPI Group s.r.o. 18.02.2019 выступили три человека – Владислав Клищар (35%), Мартин Случка (35%) и выходец из "Карпатыгаз" Павел Присяжнюк (30%).

"9 августа 2022 года Владислав Клищар вышел из статуса руководителя и завел на свое место сына Леонида. А Присяжнюк вышел в марте 2021 года из совладельцев. Присяжнюк известен в СМИ как управляющий партнер компании AIM GROUP. С 2014 года Павел Присяжнюк занимал должность независимого директора наблюдательного совета в компании Misen Energy AB, Швеция. Эта компания владеет "Карпатыгаз" (на самом деле, владела "Misen Enterprises AB", которая является дочерней компанией Misen Energy AB. – Ред.), которую СМИ связывали с Дмитрием Фирташем. В 2011 году "Укргаздобыча", когда ее возглавлял менеджер Фирташа – Юрий Борисов, подписала с "Карпатыгаз" договоры о совместной деятельности (СД) в сфере добычи газа. В результате компания стала крупнейшим партнером УГВ по договорам о СД. Кроме того, Присяжнюк также имел совместный бизнес с Валентиной Жуковской, которая когда-то возглавляла правление фирташевского банка "Надра", – отмечают журналисты.

Кроме того, блогер и журналист-расследователь Владимир Бондаренко утверждает: владельцы "Агро Газ Трейдинг" могут быть связаны со структурами Дмитрия Фирташа и напрямую.

"Владелец 50% Агрогаз трейдинга (АГТ) – Горбуненко Александр Игоревич (1986 г.р., Донецк) имеет отца по имени Горбуненко Игорь Алексеевич (1959 г.р., Донецк), который имеет брата по имени Горбуненко Владимир Алексеевич (1948 г.р., Донецк), который имеет сына по имени Горбуненко Денис Владимирович (1973 г.р., Донецк). Денис Горбуненко руководил Родовид-банком от фирташистов, и "владел" банком "СИЧ" от фирташистов. То есть кузен Дениса Горбуненко – Александр является "совладельцем" Агрогаз трейдинга (АГТ) от фирташа-Левочкина", – пишет Бондаренко.

"Агро Газ Трейдинг", к слову, уже не впервые заявляет о намерениях приобрести ОПЗ – в 2020 году ее владельцы Александр Горбуненко и Владимир Колот отмечали, что заинтересованы в приобретении как минимум части завода.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабмин принял решение о приватизации ОПЗ 26 августа. Премьер-министр Свириденко тогда отметила, что предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного владельца и инвестиций.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!