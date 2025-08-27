Кабмин запустил продажу Одесского припортового завода: какая стартовая цена

Одесский припортовый завод будет приватизирован. Государственный пакет акций предприятия выставят на открытый электронный аукцион с начальной ценой 4,5 млрд грн.

Видео дня

Соответствующее решение во вторник, 26 августа, принял Кабинет министров Украины. Об этом в Telegram сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

"Большая приватизация: запускаем продажу ОПЗ", – написала она.

Свириденко отметила, что предприятие должно восстановить полноценную работу. Это возможно только через привлечение частного владельца и инвестиций. Продажа ОПЗ позволит наполнить бюджет, создать новые рабочие места и обеспечить украинских аграриев доступом к отечественным удобрениям.

Что сейчас с заводом

Одесский припортовый завод – это один из крупнейших химических комплексов Украины. До большой войны он производил аммиак и карбамид, экспортировал удобрения. Но с 2022 года основное производство остановлено.

С тех пор завод работал частично – обеспечивал кислородом и азотом критические потребности, выполнял функции портового хаба.

Как сообщал OBOZ.UA, государственная "Строительная компания "Укрбуд", замешанная в большом скандале с недостроями, была продана на аукционе по цене 805 млн грн. Это втрое выше стартовой цены в 262,64 млн грн. Покупателем стало ООО "Петро Ойл Энд Кемикалс" с грузинским бенефициаром Давидом Бужуашвили.

Однако Фонд госимущества Украины не утвердил результаты электронного аукциона по продаже государственной "Строительной компании "Укрбуд". Победитель – компания "Петро Ойл Энд Кемикалс" с грузинским бенефициаром Давидом Бужуашвили – был дисквалифицирован.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!