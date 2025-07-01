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Фирма Осипова снова наживается на питании армии – выиграла тендер на 3,3 млрд грн, несмотря на уголовные дела

Глеб Иванов
Рынки и компании
4 минуты
1,1 т.
Питание в ВСУ и Владимир Осипов. Иллюстративный коллаж

Одесское ООО "Гранпри ЛТД", которое связывают с бизнесменом Владимиром Осиповым – партнером скандально известного Сергея Шапрана, вновь выиграло крупный государственный тендер на 3,3 млрд грн за поставку продуктов для военных в Днепропетровской области. Это произошло несмотря на то, что фирма ранее фигурировала в громких скандалах, включая невыполнение предыдущих контрактов и наличие уголовных дел.

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Об этом сообщает "СтопКор". В системе Prozorro при этом указано, что компания победила в одном из крупнейших лотов, где участвовали более 15 конкурентов. 

Победителей выбирали по принципу "наиболее экономически выгодного предложения". Средняя стоимость дневного рациона по этому контракту – 128,26 грн, что ниже предельной цены в 155 грн. Однако подчеркивается, что низкая цена не всегда является гарантией качества, и "в отдельных случаях именно демпинг используют как инструмент вхождения на тендеры с последующей подменой продукции".

Детали скандала: сомнительное прошлое "Гранпри ЛТД"

  • В 2024 году "Гранпри ЛТД" не справилась с обеспечением питанием военных в Донецкой области. Это привело к расторжению контракта ГП "Оператор тыла" из-за проблем с материально-технической базой. Однако за тот же год компания заключила еще три договора на сумму более 3,19 млрд грн.
  • Несмотря на уголовные дела, "Гранпри ЛТД" была допущена к новым тендерам. Но после вручения подозрения предыдущему руководителю, юридическое лицо было переоформлено. Сейчас "Гранпри ЛТД" возглавляет Рагоценко Людмила Андреевна.
  • Расследователи расценивают смену руководителя как "технический шаг, целью которого было избежать автоматического расторжения уже действующих договоров и позволить компании остаться в системе государственных закупок". По данным источников, Рагоценко не имеет реального влияния на деятельность предприятия, а управление продолжает осуществлять Владимир Осипов.
  • Сам Осипов фигурировал в расследованиях относительно возможного формирования фиктивного налогового кредита на 256 млн грн, а также поставок продуктов более низкого качества, чем предусмотрено контрактами (кисломолочная продукция, мясные консервы, масло). Эти поставки, по версии следствия, могли создать угрозу для здоровья военных.

Что еще нужно знать о проблемном тендере

  • ГП "Оператор тыла" (ДОТ) должно было расторгнуть контракт сразу после вручения подозрения, ареста руководителя и владельца, а также публикации видео разоблачения от ГБР.
  • На этих записях ГБР,  среди прочего, зафиксировано обсуждение снижения качества молочной продукции (замена животных жиров на маргарин, поставки продукции с плесенью) и оформление фиктивных накладных на миллионы гривен, когда реальная продукция даже не поступала.
  • В ответ на журналистский запрос ГП "Оператор тыла" сообщило, что процедура закупок проходила в рамках действующих постановлений Кабмина, а проверка поставщиков "осуществляется по утвержденным критериям" (наличие судимостей, связей с РФ, фактов коррупции, нарушений предыдущих контрактов).

"В случае с "Гранпри ЛТД" эти механизмы проверки не сработали или были проигнорированы. Компания, которая не выполнила предыдущий контракт, не только осталась в тендерах, но и получила новый крупный подряд", – отмечают журналисты.

Ответ ДОТ на запрос журналистов
Ответ ДОТ на запрос журналистов
Ответ ДОТ на запрос журналистов.
Ответ ДОТ на запрос журналистов.
Ответ ДОТ на запрос журналистов.

Роль Осипова

Формально все решения подписываются от имени ГП "Оператор тыла". Но, по данным источников, одной из ключевых влиятельных фигур, координировавших закупки и заключение договоров от имени ГП "Оператор тыла", является именно Осипов – вероятно, через сеть связанных лиц

Правоохранительные органы проводят расследование в отношении ряда компаний, связанных с оборонными закупками, включая фирмы Осипова. "Следственные действия продолжаются, однако формальных оснований для отстранения фирмы от тендеров ДОТ не усматривает", – сообщает "Викривач".

"Пока правоохранительные органы не выйдут с результатами производств, а руководство ДОТа не получит персональную оценку своих действий – ситуация вряд ли изменится", – считают расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шапрана задержали при попытке сбежать за границу. Скандальному дельцу объявили подозрение и избрали меру пресечения по делу "Юниграна".

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