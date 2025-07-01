Фирма Осипова снова наживается на питании армии – выиграла тендер на 3,3 млрд грн, несмотря на уголовные дела

Одесское ООО "Гранпри ЛТД", которое связывают с бизнесменом Владимиром Осиповым – партнером скандально известного Сергея Шапрана, вновь выиграло крупный государственный тендер на 3,3 млрд грн за поставку продуктов для военных в Днепропетровской области. Это произошло несмотря на то, что фирма ранее фигурировала в громких скандалах, включая невыполнение предыдущих контрактов и наличие уголовных дел.

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Об этом сообщает "СтопКор". В системе Prozorro при этом указано, что компания победила в одном из крупнейших лотов, где участвовали более 15 конкурентов.

Победителей выбирали по принципу "наиболее экономически выгодного предложения". Средняя стоимость дневного рациона по этому контракту – 128,26 грн, что ниже предельной цены в 155 грн. Однако подчеркивается, что низкая цена не всегда является гарантией качества, и "в отдельных случаях именно демпинг используют как инструмент вхождения на тендеры с последующей подменой продукции".

Детали скандала: сомнительное прошлое "Гранпри ЛТД"

В 2024 году "Гранпри ЛТД" не справилась с обеспечением питанием военных в Донецкой области . Это привело к расторжению контракта ГП "Оператор тыла" из-за проблем с материально-технической базой. Однако за тот же год компания заключила еще три договора на сумму более 3,19 млрд грн.

. Это привело к расторжению контракта ГП "Оператор тыла" из-за проблем с материально-технической базой. Однако за тот же год компания заключила еще три договора на сумму более 3,19 млрд грн. Несмотря на уголовные дела, "Гранпри ЛТД" была допущена к новым тендерам. Но после вручения подозрения предыдущему руководителю, юридическое лицо было переоформлено . Сейчас "Гранпри ЛТД" возглавляет Рагоценко Людмила Андреевна.

. Сейчас "Гранпри ЛТД" возглавляет Рагоценко Людмила Андреевна. Расследователи расценивают смену руководителя как "технический шаг, целью которого было избежать автоматического расторжения уже действующих договоров и позволить компании остаться в системе государственных закупок". По данным источников, Рагоценко не имеет реального влияния на деятельность предприятия, а управление продолжает осуществлять Владимир Осипов .

. Сам Осипов фигурировал в расследованиях относительно возможного формирования фиктивного налогового кредита на 256 млн грн, а также поставок продуктов более низкого качества, чем предусмотрено контрактами (кисломолочная продукция, мясные консервы, масло). Эти поставки, по версии следствия, могли создать угрозу для здоровья военных.

Что еще нужно знать о проблемном тендере

ГП "Оператор тыла" (ДОТ) должно было расторгнуть контракт сразу после вручения подозрения, ареста руководителя и владельца, а также публикации видео разоблачения от ГБР.

сразу после вручения подозрения, ареста руководителя и владельца, а также публикации видео разоблачения от ГБР. На этих записях ГБР, среди прочего, зафиксировано обсуждение снижения качества молочной продукции (замена животных жиров на маргарин, поставки продукции с плесенью) и оформление фиктивных накладных на миллионы гривен, когда реальная продукция даже не поступала.

В ответ на журналистский запрос ГП "Оператор тыла" сообщило, что процедура закупок проходила в рамках действующих постановлений Кабмина, а проверка поставщиков "осуществляется по утвержденным критериям" (наличие судимостей, связей с РФ, фактов коррупции, нарушений предыдущих контрактов).

"В случае с "Гранпри ЛТД" эти механизмы проверки не сработали или были проигнорированы. Компания, которая не выполнила предыдущий контракт, не только осталась в тендерах, но и получила новый крупный подряд", – отмечают журналисты.

Роль Осипова

Формально все решения подписываются от имени ГП "Оператор тыла". Но, по данным источников, одной из ключевых влиятельных фигур, координировавших закупки и заключение договоров от имени ГП "Оператор тыла", является именно Осипов – вероятно, через сеть связанных лиц.

Правоохранительные органы проводят расследование в отношении ряда компаний, связанных с оборонными закупками, включая фирмы Осипова. "Следственные действия продолжаются, однако формальных оснований для отстранения фирмы от тендеров ДОТ не усматривает", – сообщает "Викривач".

"Пока правоохранительные органы не выйдут с результатами производств, а руководство ДОТа не получит персональную оценку своих действий – ситуация вряд ли изменится", – считают расследователи.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Шапрана задержали при попытке сбежать за границу. Скандальному дельцу объявили подозрение и избрали меру пресечения по делу "Юниграна".

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