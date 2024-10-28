Финляндия арестовала активы России на десятки миллионов долларов – "Нафтогаз"

Окружной суд города Хельсинки (столица Финляндии) наложил арест на отдельные активы, принадлежащие России на территории Финляндии. Речь идет о недвижимости и других активах, которые оцениваются в десятки миллионов долларов.

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Об этом сообщили в "Нафтогазе". Там отметили: таким образом суд удовлетворил ходатайство:

самого НАК "Нафтогаз Украины";

еще пяти компаний Группы Нафтогаз.

"Это решение – часть глобальной стратегии "Нафтогаза" по взысканию компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в АР Крым согласно решению Гаагского арбитража. Это также первый публично известный успешный арест активов за пределами Украины во исполнение арбитражного решения по делам по искам украинских компаний в Россию по экспроприации имущества в АР Крым в 2014 году. Он является промежуточным шагом по пути к фактическому взысканию активов в пользу Группы Нафтогаз", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: Россия отказывается добровольно платить "Нафтогазу" средства по гаагскому решением. А потому проценты, предусмотренные за неуплату этих средств, продолжают начисляться "до полной выплаты компенсации по арбитражному решению".

Что предшествовало

В октябре 2016 года "Нафтогаз" и шесть других компаний Группы Нафтогаз инициировали производство при Арбитражном трибунале при Постоянной палате Третейского суда против РФ. "Нафтогаз" просил Арбитражный трибунал обязать Россию выплатить компенсацию за нарушение Соглашения о защите инвестиций, в том числе за незаконную экспроприацию стратегически важных энергетических инвестиций компании, ставших одной из основных мишеней России в Крыму в 2014 году.

В феврале 2019 года Арбитражный суд вынес частичное решение в пользу "Нафтогаза". В котором:

Подтвердил свою юрисдикцию по рассмотрению дела.

Установил, что Россия нарушила свои обязательства по Соглашению о защите инвестиций путем незаконной экспроприации инвестиций "Нафтогаза" в Крыму.

"Поэтому второй этап арбитражного производства предусматривал определение размера суммы компенсации за ущерб, понесенный Группой Нафтогаз. В июле 2022 года Гаагский апелляционный суд подтвердил юрисдикцию Арбитражного суда по этому делу", – рассказали в "Нафтогазе".

12 апреля 2023 года Арбитражный трибунал обязал Россию выплатить 5 млрд долларов компенсации за ущерб, нанесенный захватом активов компаний Группы в Крыму в 2014 году.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же Великобритания ввела крупнейший на сегодняшний день пакет санкций против "теневого флота" нефтяных танкеров России. Под ограничения попали 18 танкеров и 4 газовоза.

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