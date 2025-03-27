Фармкомпания 'Здоровье' продолжает поддерживать развитие спорта в Украине

Несмотря на войну в стране, спортивная жизнь должна продолжаться, государству нужны новые спортивные победы, а талантам – поддержка. Фармкомпания "Здоровье", которая много лет подряд занимается харьковскими спортсменами, и сейчас помогает им тренироваться и выступать на престижных турнирах.

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Одним из первых мероприятий в этом году в спортивном календаре по вольной борьбе является чемпионат по вольной борьбе памяти заслуженного тренера Украины, мастера спорта Леонида Дуная. В этом году он прошел 2 февраля в Харькове.

Среди кадетов (U17) и юношей (U15) разыграли 21 комплект медалей. Всего в соревнованиях приняло участие около 200 спортсменов из Харькова, Лозовой и других городов Харьковской области. Кроме почитания памяти выдающегося тренера, турнир имел целью отбор борцов в возрасте до 17 лет в сборную области для участия в чемпионате Украины и пересмотр подготовки борцов в возрасте до 15 лет к отбору на чемпионат Украины, который должен состояться в апреле.

Победители получили медали и грамоты, а еще спортивную форму от компании "Здоровье" (спортивные костюмы и футболки) для участия в чемпионате Украины в своих возрастных категориях.

Также была организована поминальная встреча на могиле Леонида Дуная для его коллег, знакомых и всех причастных к спорту. Кроме того, состоялась встреча с ветеранами, которых уже много лет поддерживает фармкомпания "Здоровье".

Фармкомпания "Здоровье" помогает развиваться и взрослым профессиональным борцам. На недавних чемпионатах двое спортсменов, являющихся сотрудниками компании "Здоровье", завоевали право представлять Украину на чемпионате Европы, который состоится в начале апреля в Братиславе (Словакия). Так, Камиль Керимов будет соревноваться в весовой категории 57 кг, а Мухаммед Алиев – 86 кг.

"Наша компания славится своими традициями. Мы всегда заботимся о наших ветеранах, которые значительную часть жизни посвятили работе на наших предприятиях. А также поддерживаем и поощряем к спорту молодежь, потому что это здоровье нации и престиж страны. Мы гордимся харьковскими спортивными школами и клубами и стремимся, чтобы как можно скорее наступил мир и снова забурлила жизнь в нашем городе, – отметил Александр Доровский, основатель ООО "Корпорация "Здоровье".