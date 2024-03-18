В Польше заявили о выполнении требования польских фермеров: о чем идет речь

Европейская комиссия (ЕК) согласилась выполнить одно из требований польских фермеров. Они ранее не смогли договориться с правительством страны по "Зеленому соглашению".

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск в соцсети Х. Одним из самых больших споров, возникших в результате "Зеленого соглашения", было требование покидать землю под паром.

Это означает, что часть сельскохозяйственных угодий пришлось вывести из пользования. Первоначально из использования должны были исключить до 10% земли сельскохозяйственного назначения. Затем это требование ослабили.

Однако необходимость сохранения земли под парой вызвало большое сопротивление аграриев. В Еврокомиссии подчеркнули, что регламент касается не только пашни. Вышеупомянутые 4% также включают канавы, пруды, поля и буферные зоны, живые изгороди и лесополосы.

Следует отметить, что в пятницу, 15 марта, польские фермеры из регионов Орава и Пидгалля начали блокировать пункт пропуска "Хищные" на словацкой границе. По словам фермеров, именно этими путями в Польшу завозят агропродукцию из Украины и России. Фермеры намерены блокировать проезд до конца марта.

"Последние новости! Конкретика для фермеров: пара, земля, не занятая посевами для повышения ее плодородия, не будет обязательным уже в этом году. Это результат моих договоренностей с главой Еврокомиссии", – написал Дональд Туск.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, польские фермеры заблокировали две важные автодороги на границе с Германией. В результате движение оказалось очень усложненным, а очереди растянулись на несколько километров. Забастовщики выступают против "зеленых" требований Евросоюза, а заодно требуют от ЕС запретить импорт агропродукции из Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!