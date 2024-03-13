Европарламент проголосовал за внесение изменений в режим беспошлинного ввоза агропродукции из Украины в ЕС

Евродепутаты 13 марта внесли поправки в предложение по Украине относительно усиления гарантий для фермеров ЕС. В частности, Европарламент одобрил предложения комиссии по приостановке импортных пошлин и квот на украинский сельскохозяйственный экспорт в ЕС еще на один год.

Приостановка импортных пошлин и квот начнется с 6 июня 2024 года. Как сообщил Европарламент, решение принято 347 голосами "за" при 117 "против" и 99 "удержавшихся".

"Либерализационные меры зависят от уважения к Украине демократических принципов, прав человека, верховенства права и его постоянных усилий в борьбе с коррупцией и организованной преступностью", подчеркнули евродепутаты.

Принятый документ возвращен в комитет по международной торговле, чтобы начать переговоры с Советом ЕС.

У Еврокомиссии есть полномочия принимать какие-либо необходимые меры, "если возникнут значительные сбои на рынке ЕС или на рынках одной или нескольких стран Евросоюза из-за импорта украинской продукции", предупредили евродепутаты.

Как сообщал OBOZ.UA, блокада поляками границы с Украиной наносит ущерб не только украинскому бизнесу, но и польским предпринимателям. Из-за забастовок на границе польские компании, ведущие бизнес с Украиной, уже потеряли десятки миллионов долларов за четыре месяца. И это только прямой ущерб.

Ранее премьер Польши провел встречу с польскими фермерами, устроившими протесты на границе. Никаких соглашений они пока не добились, поэтому блокада будет продолжаться. Протестующие продлили сроки забастовки на границе до 30 апреля.

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