Европа агрессивно "заваливает" украинские прилавки своим продуктом: что происходит в супермаркетах

В Украине значительно выросли объемы ввоза сыров из Европы. По оценкам аналитиков, импортная продукция заставляет украинских сыроваров продавать свой товар со значительными акционными скидками – чтобы выдерживать натиск пограничного товара.

Видео дня

Об этом сообщает infagro. Отмечается: в то же время, импортеры также продают заграничные сыры по акционным ценам – что "усиливает ценовую конкуренцию".

"В целом, с начала года импорт сычужных сыров (пармезан, чеддер, гауда, моцарелла и т.п. – Ред.) все еще превышает прошлогодние показатели. Что вызывает беспокойство среди украинских производителей", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, на рынке ожидают, что импортеры могут частично ограничить закупки европейского сыра. Причин же для этого выделяют две:

роста цен на продукт в ЕС;

активную ценовую политику украинских компаний – конкуренция за счет все тех же акций.

Сколько стоит сыр в украинских супермаркетах

В то же время, по данным "Минфина", ныне крупные сети супермаркетов продают сыр твердый "Звени Гора голландский 45%" в среднем по 515,9 грн/кг. Это почти на 7 грн дороже, чем было в апреле. В частности:

Megamarket – 465 грн/кг.

Metro – 566,8 грн/кг.

А сыр твердый "Комо традиционный 50%" подорожал почти на 22 грн – до средних 580,12 грн/кг. Так:

в Novus он стоит 589 грн/кг.

в Metro – 570,96 грн/кг.

в Auchan – 549 грн/кг.

в Megamarket – 611,5 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с апреля-2025 по апрель-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 19%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!