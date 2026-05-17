В Украине резко переписали цены на яйца: сколько теперь стоит десяток

В Украине ощутимо подорожали куриные яйца. По официальным данным, за год – с апреля-2025 по апрель-2026 – их стоимость увеличилась сразу на 19%, до средних 59,2 грн/ десяток.

А вот в месячном разрезе, по данным Госстата, яйца заметно подешевели – на 3,4%. А потому не исключено, что на рынке начал зарождаться новый ценовой тренд.

Тем более, что, согласно мониторингу OBOZ.UA по сравнению со срединой марта, цена на нефасованные яйца (категории С1) снизилась сразу на 1,08 грн/штука (10,8 грн/десяток). В середине мая крупные сети супермаркетов продают их в среднем по 5,92 грн/штука (59,2 грн/ десяток). В частности:

Auchan – 5,5 грн/шт. (55 грн/десяток);

"Фора"– 5,39 грн/шт. (53,9 грн/десяток);

"ЕКОмаркет" – 5,79 грн/шт. (57,9 грн/десяток);

"МегаМаркет" – 7 грн/шт. (70 грн/десяток).

Прогноз по ценам на яйца

В целом же, рассказал ранее заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, в будущем украинцам не стоит ожидать подорожания яиц. Дело в том, что, по его словам, что на рынок выходит продукция домашних хозяйств, которая составит значительную конкуренцию "заводским" яйцам.

В то же время, признал он, резкого удешевления также, скорее всего, не будет. Ведь:

корма – достаточно дорогие;

электроэнергия и топливо тоже обходятся дорого производителям.

