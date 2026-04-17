Это станет серьезной проблемой: фермеры страны ЕС испугались отъезда беженцев из Украины

Украинские беженцы стали неотъемлемой частью сельского хозяйства Эстонии. Поэтому в случае их отъезда после завершения войны на родину фермерам этого европейского государства грозит серьезный удар.

Об этом, как сообщает ERR, заявил эстонский фермер, владелец хутора в уезде Рапламаа Калле Хамбург. Он подчеркнул, что беженцы из Украины, которые приехали в Эстонию после начала полномасштабного российского вторжения, стали мощной рабочей силой в сельском хозяйстве.

"Если бы сейчас это закончилось сразу и у украинцев появилось место, куда можно было бы вернуться домой, то это стало бы серьезной проблемой для сельскохозяйственного сектора", – сказал Хамбург.

Почему украинцы бегут из Эстонии

Между тем беженцы понемногу все же выезжают из Эстонии. Начиная с конца октября до начала марта их численность в этой стране сократилась с 34 870 до 33 140 человек. Большинство из них – это женщины и дети.

Главной причиной может быть недовольство своим материальным положением – некоторым из них не хватает денег даже, чтобы обеспечить себя едой, сообщили в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Отмечается, что таких беженцев – лишь 2%, то есть более 650 человек.

Отмечается, что на питание, жилье, медицинские услуги и другие основные расходы беженцы тратят в месяц в среднем 1300 евро. При этом средний заработок семьи – 1700 евро.

Кроме того, 10% признались, что не имеют сбережений "на черный день". При этом в 2025 году занятость трудоспособных украинцев выросла с 69% до 79%, а экономическая неактивность снизилась до 10%.

Другое препятствие – отсутствие работы с соответствующим уровнем квалификации – на это жалуется каждый десятый беженец. В то же время 45% украинцев признались, что чувствуют себя сверхквалифицированными на занимаемой должности.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе начали работу над обновлением Директивы о временной защите (TPD). В частности ее могут продлить еще на год, но с ограничениями для определенных категорий граждан. Под угрозой – мужчины мобилизационного возраста, украинцы из "безопасных" регионов и "новые" беженцы.

