Не всем хватает даже на еду: беженцы из Украины раскрыли сложности жизни в стране ЕС

Больше половины беженцев из Украины в Эстонии недовольны своим материальным положением. А некоторым из них не хватает денег даже, чтобы обеспечить себя едой.

Об этом говорится в Исследовании социально-экономического положения (Socio-Economic Insights Survey) Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) за 2025 год.

Украинцы на эстонском рынке труда

В УВКБ ООН утверждают, что основным источником дохода для 86% беженцев была работа, а средний заработок семьи – 1700 евро в месяц. При этом в среднем на питание, жилье, медицинские услуги и другие основные расходы они в месяц тратят в среднем 1300 евро.

В настоящее время в Эстонии под временной защитой находятся более 33 тыс. украинских беженцев, из которых большинство – женщины и дети. В 2025 году занятость трудоспособных украинцев выросла с 69% до 79%, а экономическая неактивность снизилась до 10%.

В то же время, 45% украинцем признались, что ощущают себя сверхквалифицированными на занимаемой должности. А каждый десятый испытывает трудности при поиске работы, соответствующей его навыкам или опыту.

Доходы украинских беженцев

При этом лишь треть беженцев оказалась удовлетворена уровнем своих доходов – для 62% респондентов этого оказалось мало. Опрошенные разделились по уровню достатка:

для 51% дохода достаточно для покрытия основных потребностей , таких как продукты питания, коммунальные услуги, медицинское обслуживание и одежда, но недостаточно для крупных покупок;

, таких как продукты питания, коммунальные услуги, медицинское обслуживание и одежда, но недостаточно для крупных покупок; для 36% доход покрывает как основные расходы , так и некоторые несущественные;

, так и некоторые несущественные; но доходов 2% недостаточно даже для удовлетворения основных потребностей в продуктах питания.

Кроме того, 10% признались, что не имеют сбережений "на черный день", тогда как 35% – что в случае чрезвычайной ситуации смогут смогут покрыть расходы на проживание в течение одного месяца. При этом у 40% достаточно денег, чтобы оплачивать жилье от 3 месяцев до более чем года, если они лишаться доходов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, украинцы продолжают искать убежища в Европейском Союзе, даже несмотря на то, что правила и условия временной защиты становятся уже более жесткими. При этом из некоторых стран они, наоборот, уезжают – в январе количество беженцев в Эстонии сократилось на 545 человека.

