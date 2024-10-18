России могут вернуть замороженные миллиарды долларов: названо главное условие

Замороженные российские активы будут находиться под санкциями Европейского Союза (ЕС), пока идет война, а Россия не компенсирует Украине весь причиненный ущерб. Для этого потребуется солидарность всех стран-членов Евросоюза.

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Об этом, как сообщила спикер президента Европейского совета Шарля Мишеля, говорится в выводах Евросовета. Документ был утвержден после завершения заседания с участием лидеров ЕС, состоявшегося 17 октября в Брюсселе.

"Евросовет приветствует соглашение об использовании чрезвычайных доходов, полученных от замороженных активов России... Это соглашение должно обеспечить справедливое распределение и солидарность между партнерами G7, а также с теми государствами-членами, которые особенно подвергаются финансовым и правовым рискам", – говорится в заявлении Евросовета.

Евросовет отметил важность выполнения обязательств о предоставлении совместно с партнерами G7 около €45 млрд ($50 млрд) до конца года для поддержки текущих и будущих военных, бюджетных нужд, а также потребностей для восстановления Украины. "В соответствии с законодательством ЕС, активы России должны оставаться иммобилизованными, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", – говорится в заявлении.

Как "Большая семерка" пытается использовать замороженные активы РФ для помощи Украине

В общей сложности в ЕС было заморожено 37 млрд евро частных и 208 млрд евро государственных средств РФ. В июне 2024 года лидеры G7 договорились предоставить Украине кредиты на сумму $50 млрд под гарантии этих активов.

Согласно плану, выделение средств должны были разделить в соответствии с экономическими показателями стран "Большой семерки": ЕС и США покрыли бы по $20 млрд, а остальные средства выделили бы Канада, Япония и Великобритания. Однако условием выделения средств США было официальное продление ареста российских активов в ЕС.

Евросоюз пока так и не принял это решение из-за вето Венгрии – чтобы обойти его, Еврокомиссия увеличила свою долю в кредите до 40 млрд евро (под гарантии общего бюджета блока), что встретило сопротивление стран-членов ЕС. Они потребовали, чтобы Великобритания, Канада и Япония увеличили свои доли.

Окончательная сумма в 35 млрд евро компромиссна и позволит США присоединиться к соглашению позже и уменьшить риски ЕС. Большинство стран и Европейский парламент должны одобрить кредит ЕС до конца года.

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