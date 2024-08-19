Китай поставил россиянам ультиматум: цены в РФ сильно вырастут

Многие китайские товары могут сильно вырасти в цене для россиян. Это связано с тем, что международные санкции против РФ осложнили торговлю логистически и из-за проблем с транзакциями.

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Как сообщают росСМИ, с середины июля китайские поставщики требуют вывозить товар в Россию через третьи страны. Прежде всего, это касается товаров из стоп-листов кодов по внешнеэкономической деятельности. К их числу относится электроника, но есть и случаи с товарами, которые не находятся в этом списке.

Изначально поставщики шли на какие-то уступки, но со временем ситуация ужесточилась и некоторых покупателей просто начали ставить перед фактом. Российские импортеры предполагают, что отгрузить товар через третьи страны просят те поставщики, у которых нет возможности принять платежи от российских компаний через китайские банки – они могут получить деньги только через другие государства, поэтому должны быть и документы, что товар отправился туда.

Маршруты доставки товаров через третьи страны пока еще не "обкатаны" и требуется время на их формирование. Поиск альтернативных путей приводит к дополнительным расходам в виде уплаты комиссии агентов, что приведет к росту конечной стоимости товара и, как следствие, к сокращению объема ввозимой продукции.

Это, в частности, касается и китайских автомобилей в России – цены на них уже в сентябре вырастут на 10%. Импортеры жалуются на проблемы с переводом денег в Китай – платежи идут 1,5-2 месяца, а некоторые возвращаются обратно, что резко увеличивает себестоимость доставки.

Также негативное влияние на дилеров оказало повышение ключевой ставки Центробанка до 18% – это повлекло увеличение ставок по коммерческим кредитам до 26-30%. При такой стоимости денег бизнес теряет по 2% в месяц, не имея никакой отдачи. Учитывая подвисание оборотных средств, продавцы автомобилей лишились примерно 8% вложений, констатируют местные эксперты.

Трудности с оплатой поставок автомобилей из Китая уже привели к росту цен на новые машины в пределах 5%. Сейчас средняя стоимость нового автомобиля составляет 3,57 млн рублей, но к концу года эту сумма может вырасти еще на 200-300 тыс., но и это может быть не пределом.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что из-за опасений попасть под действие международных санкций китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовых учреждений.

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