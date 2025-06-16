ЕС заплатил Кремлю более €200 млрд: что и почему продолжают покупать у агрессора

С начала полномасштабной войны страны Европейского Союза (ЕС) уплатили России более 200 миллиардов евро за импорт ископаемого топлива, включая уголь, нефть и газ, который должен быть постепенно прекращен до 2027 года. В 2024 году общие платежи России составили 22 миллиарда евро, из которых около 700 миллионов евро пришлось на ядерное топливо и технологии.

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Об этом пишет Financial Times. С момента начала полномасштабной войны Россия оставалась ключевым поставщиком энергоресурсов для ЕС.

Импорт угля и нефти был санкционирован, а поставки газа запланировано прекратить до 2027 года. Однако общая сумма, уплаченная Москве за топливо, впечатляет - более 200 миллиардов евро, несмотря на все экономические и политические усилия уменьшить зависимость.

В то же время ядерное топливо составляет сравнительно небольшую долю – около 700 миллионов евро из 22 миллиардов евро, уплаченных России в 2024 году. ЕС имеет 101 ядерный реактор, 19 из которых - советской конструкции типа ВВЭР. Около 20-25% природного, конвертированного и обогащенного урана, необходимого для работы этих реакторов, поступает из России.

Кроме того, как отмечают в ЕС, многие реакторы нуждаются в российских запасных частях и экспертизе для технического обслуживания."Технически цепь поставок урана очень сложная", – объясняет Бен МакВильямс, научный сотрудник аналитического центра Bruegel.

Правительственные круги ЕС хотят достичь полного отказа от российского ядерного импорта к 2030-м годам. Но для этого нужно вложить около 241 миллиарда евро в развитие внутренней цепи поставок ядерной энергии. Именно эту тему должны обсудить министры ЕС на ближайшей встрече.

Другие страны Запада также движутся в этом направлении. Канада запретила импорт российского урана, Великобритания ввела тарифы на российский обогащенный уран, а США планируют прекратить импорт с 2028 года. В апреле 2023 года страны G7 согласились развивать собственные ядерные мощности, чтобы уменьшить зависимость от Москвы.

Однако российская атомная компания "Росатом" остается одной из крупнейших на мировом ядерном рынке, контролируя 55% мирового обогащения урана. Европейские конкуренты, как Urenco и Orano, имеют около 40% мощностей, но значительные инвестиции и модернизация нужны, чтобы догнать Россию.

Постепенный отказ от российского ядерного топлива встречает сопротивление со стороны ряда стран-членов ЕС, в частности Венгрии, Словакии, Чехии, Болгарии и Финляндии. Особенно острой является ситуация в Венгрии, где атомная электростанция Пакш на 4 реактора типа ВВЭР обеспечивает до 75% электроэнергии страны. Венгрия даже расширяет эту станцию двумя новыми блоками, разработанными "Росатомом", и не спешит отказываться от российских ядерных комплектующих.

Министры из Венгрии и Словакии заявляют, что отказ от российского топлива к 2030-м приведет к росту цен и нестабильности энергоснабжения. ЕС активно диверсифицирует источники урана, поставляя его из Казахстана, Канады, Нигера. Однако нестабильность в Нигере вызывает беспокойство из-за безопасности импорта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

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