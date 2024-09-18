ЕС планирует расширить санкции против России: каких учреждений коснется на этот раз

ЕС планирует ужесточить санкции против финансовых учреждений, поддерживающих поставки военной продукции в Россию, в частности через Юго-Восточную Азию. Цель этих санкций – сделать российскую военную машину менее эффективной и более дорогой, останавливая доступ к товарам двойного назначения.

Видео дня

Об этом пишет Reuters. Особый акцент делается на банках и других учреждениях, вовлеченных в финансирование операций, связанных с транзитом и поставкой товаров двойного назначения.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года ЕС активно внедряет санкции, направленные на ослабление российской экономики и военных возможностей. Санкции охватывают разные сектора, включая энергетику, экспорт технологий, финансовые операции и запрет на импорт российских товаров.

Однако, как отметил представитель ЕС по вопросам санкций Дэвид О'Салливан, санкции не являются "волшебным шаром", который мгновенно прекратит агрессию. Их главная цель – сделать военные действия России более сложными, менее эффективными и дорогими, что в свою очередь повлияет на ее способность продолжать агрессивную политику.

В последнее время ЕС особенно сосредотачивается на выявлении и прекращении деятельности финансовых учреждений, финансирующих поставки военной продукции в Россию. Как заявил О'Салливан, если будет установлено участие банков или других финансовых организаций в финансировании поставок оружия, им будет предоставлен выбор: либо прекратить сотрудничество с российскими партнерами, либо попасть под санкции. Такой подход уже демонстрирует успех, в частности в США, где подобные меры уже доказали свою эффективность.

Финансовые учреждения, способствующие перевозке военной продукции или товаров двойного назначения, сталкиваются с новыми рисками. Расширение санкций означает, что ЕС намерен сделать такую деятельность еще менее привлекательной для компаний, которые могут пытаться обойти ограничения. Как следствие, финансовые учреждения во всем мире, особенно работающие в Юго-Восточной Азии, будут вынуждены пересматривать свои операции.

Хотя ЕС смог значительно сократить поставки товаров в Россию через страны Центральной Азии, такие как Казахстан, Узбекистан и Армения, серьезным препятствием остается регион Юго-Восточной Азии. Страны этого региона не просто транзитные точки для товаров, но и являются крупными производителями продукции, которая может быть использована в военных целях. Значительная часть товаров, идущих в Россию через Китай, производится именно на предприятиях западных компаний в Юго-Восточной Азии. О'Салливан обратил внимание на страны, такие как Вьетнам, Таиланд и Малайзия, где ведутся переговоры с местными властными структурами для решения этих вопросов.

Проблема в том, что некоторые из этих компаний пытаются избежать санкций, используя сложные пути поставки. По словам О'Салливана, важным шагом для ЕС становится налаживание более тесного сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии, чтобы перекрыть поставки военных товаров в Москву.

Одной из самых больших внутренних проблем для ЕС остается гармонизация санкционных пакетов во всех 27 странах-членах блока. Каждая страна имеет свои национальные механизмы имплементации санкций, что создает определенные трудности в достижении полного единства и эффективности ограничительных мер. Однако, по словам О'Салливана, этот процесс идет активно и постепенно блок находит пути для повышения эффективности санкционного давления.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у россиян возобновились проблемы с транзакциями в Турции. Местные банки начали массово отказывать русским компаниям в проведении платежей.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber . Не ведитесь на фейки!