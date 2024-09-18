"Друзья" Кремля создали ему проблемы: россияне жалуются на новые проблемы с платежами

У россиян возобновились проблемы с транзакциями в Турции. Местные банки начали массово отказывать российским компаниям в проведении платежей.

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Об этом сообщили росСМИ, ссылаясь на местных импортеров и посредников. Они жалуются, что похожая ситуация наблюдалась в начале года, когда банки Турции и других других "дружественных" к РФ стран опасались вторичных санкций США.

Постепенно транзакции возобновились, но летом проблемы появились снова. Российские импортеры утверждают, что европейские банки периодически отказываются принимать у турецких оплату за товары для российских поставщиков.

Из-за такого ужесточения со стороны европейских кредитных организаций турецкие банки в начале сентября начали отказывать в проведении транзитных платежей. Проблему не удается решить, даже предоставив банку дополнительные документы по поставке.

Российские аналитики утверждают, что раньше в Турции было 2-3 банка, охотно проводившие платежи за российские товары в другие страны, но в последнее время осложнилась работа даже с ними. В основном сложности возникают при оплате в долларах и евро, но также сложнее стали проходить платежи в юанях.

Проблемы с платежами у Россиян возникают и в кредитных учреждениях других стран. В частности, в августе 13 банков Кыргызстана прекратили переводы в российские банки в рублях. Из-за опасений попасть под международные санкции клиентов и контрагентов решили проверяться на предмет отсутствия в санкционных списках.

А в США банки вообще блокируют счеты граждан России, если они осуществляли переводы или платежи с территории РФ. Это может быть связано с тенденцией к overcompliance – чрезмерному соблюдению санкционных требований. OFAC советует компаниям, предоставляющим услуги по денежным переводам и обслуживанию счета в интернете, блокировать счета клиентам, которые пытаются осуществить платежи с подсанкционной территории.

Как уже сообщал OBOZ.UA, из-за проблем с расчетами в валютах "недружественных стран" в России возник дефицит долларов и евро. В целом РФ за второй квартал (апрель-июнь) 2024-го получила минимальную валютную выручку за 25 лет.

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