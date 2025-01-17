ЕС оплачивает войну в Украине рекордными темпами: экспортировано беспрецедентное количество газа из России

Вопреки прекращению транзита российского газа через Украину, страны Европейского Союза (ЕС) нарастили его импорт до беспрецедентных масштабов. Аналитики утверждают, что Европа не может отказаться от энергоресурсов – они поставляют по действующим долговременным контрактам.

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Ссылаясь на данные, собранные компанией Kpler, Politico пишет, что за первые 15 дней 2025 года 27 стран ЕС импортировали 837,3 тыс. тонн сжиженного природного газа (СПГ) из России. Это стало рекордным показателем после того, как за аналогичный период прошлого года, было ввезено 760,1 тыс. тонн СПГ.

"Со второй половины декабря наступил холодный период. Ветроэнергетика не работает на максимум. Поэтому есть желание сохранить эти объемы", – говорит старший аналитик Kpler по СПГ Чарльз Костерус.

По его словам, 95-96% российского СПГ, поступающего в Европу, было произведено на заводе "Ямал СПГ". К тому же, преимущественная часть газа была поставлена благодаря долгосрочным контрактам. "Это не то, что ЕС покупает дополнительный газ на споте – это законтрактованные объемы", – добавляет Костерус.

Представительница Европейской комиссии Анна-Кайса Итконен заявила, что попытки сократить долю Москвы в импорте угля, нефти и газа разрушили контроль России над энергетической системой Европы. По ее словам, Еврокомиссия уже разрабатывает "дорожную карту" по прекращению импорта российских энергоносителей. Ее планируют обнародоватьм в конце февраля.

"Несмотря на эти значительные результаты, российские энергоносители, особенно газ, по-прежнему присутствуют в ЕС, а импорт газа из России в 2024 году увеличился, включая импорт СПГ. Это вызывает серьезные опасения", – признала она.

Европейские компании ранее не раз подчеркивали, что обязаны возить СПГ по условиям контрактов, от следования которым их может освободить только введение властями запрета на российским импорт. Десять стран ЕС, прежде всего балтийских и скандинавских, недавно призвали как можно скорее объявить такой запрет.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что экспорт сырой нефти из России по морю упал до минимальной отметки за 16 месяцев – с августа 2023 года. Однако падение объемов продажи компенсируется ростом котировок на российскую нефть.

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