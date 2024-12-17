ЕС и США не дадут денег на "большое атомное строительство": откуда Украине придется брать средства

Европейский Союз и США не поддерживают и отказываются финансировать строительство новых объектов украинской ядерной энергетики и расширение существующих. Поэтому такие проекты могут быть проведены только за свой счет Украины.

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Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике Ярослав Железняк ("Голос"). Он напомнил о нескольких путях финансирования строительства новых атомных реакторов:

из государственного бюджета;

из бюджета "Энергоатома", после чего должны быть увеличены тарифы;

на средства международных партнеров.

Реальными Железняк назвал лишь первые два варианта, поскольку 100-200 млрд. ни одна из иностранных стран или финансовых организаций Украине не даст. Поэтому подобные заявления нардеп назвал манипуляцией со стороны "Энергоатоу", а соответствующие публикации в СМИ заказными.

"Ну и здесь уже узнаем руку мастеров, они просто зарядили какие-то заказные публикации в ЕС и США и поддерживают и готовы денег дать. Уже как неделю у нас есть письма и от ЕС и США, что они не поддерживают и тем более не будут финансировать. Вообще спрашивают, что там с наблюдательным советом. Но и это не остановило наших коррупционеров, и поэтому уже дошло до публичных заявлений, чтобы точно остановить манипуляцию", – резюмирует Железняк.

В настоящее время в Украине широко обсуждается достройка двух энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции. Соответствующий правительственный законопроект №11146 был внесен в Раду в апреле, а в июне его одобрил профильный комитет по энергетике и жилищно-коммунальным услугам.

Ранее в Минэнерго утверждали, что это увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск – на 15 415 млн кВт*ч/год. При этом реализация проекта будет осуществляться исключительно на средства АО НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитных возможностей, без использования средств из государственного бюджета Украины.

Также OBOZ.UA сообщал, что в 2026 году Украина планирует начать собственное производство ядерного топлива по технологии американской компании Westinghouse. Использовать его намерены только на отечественных атомных электростанциях.

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