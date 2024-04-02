Украинская АЭС станет самой большой в Европе: Кабмин утвердил важное решение

Хмельницкая атомная электростанция (ХАЭС) станет самой большой в Европе. Кабинет министров уже утвердил законопроект, предусматривающий размещение, проектирование и достройку двух новых энергоблоков на ХАЭС. В правительстве утверждают, что это важный шаг для обеспечения энергетической безопасности страны и развития ее энергетического сектора.

Необходимое проведение работ на ХАЭС решение принял Кабинет министров Украины на заседании 2 апреля. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram. "Одобрен проект закона "О размещении, проектировании и строительстве энергоблоков № 3 и № 4 Хмельницкой атомной электрической станции", – говорится в сообщении.

Как уточнили в Минэнерго, строительство двух атомных энергоблоков увеличит производство электроэнергии на 16 226 млн кВт*ч/год, а отпуск – на 15 415 млн кВт*ч/год. "Реализация проекта будет осуществляться исключительно за счет средств АО НАЭК "Энергоатом" с привлечением кредитных возможностей, без использования средств из государственного бюджета Украины", – заявили в ведомстве.

Министр энергетики Герман Галущенко пояснил, что уже сейчас атомная генерация производит больше половины электроэнергии в Украине. "Строительство еще двух энергоблоков на площадке Хмельницкой АЭС усилит энергетическую безопасность и независимость Украины и будет иметь положительные последствия для экономики страны в целом", – считает Галущенко.

Мельничук также указал, что в документе предлагается определить местоположение 3 и 4 энергоблоков ХАЭС. Для этого необходимо определить количество реакторов, их тип и общие характеристики, а также цель использования энергоблоков ХАЭС для производства электрической и тепловой энергии.

Также устанавливаются общие требования к проектированию и строительству энергоблоков. Следует обратить внимание на социально-экономическую компенсацию риска населения, проживающего на территории зоны наблюдения электростанции при строительстве энергоблоков. Однако следует отметить, что после утверждения законопроекта Кабинетом министров его еще предстоит рассмотреть Верховная Рада.

Между тем, председатель правления НАЭК "Энергоатом" Петр Котин выражает намерение, что третий энергоблок Хмельницкой атомной электростанции планируется быть готовым к установке оборудования в июне. Котин надеется в июне заключить соглашение о покупке двух ядерных реакторов в Болгарии. Сообщения о таких намерениях появились в марте 2023 года. Речь идет о реакторах российского производства из недостроенной АЭС "Белене".

В настоящее время Хмельницкая АЭС имеет в работе два энергоблока номинальной мощностью 1000 МВт каждый. Строительство энергоблока №3 началось в сентябре 1985 года, а энергоблока №4 – в июне 1986 года. Оба блока запроектированы на мощность 1000 МВт с реакторной установкой ВВЭР-1000/В-320. Несмотря на то, что строительство третьего блока завершено на 75%, а четвертого – на 28%, в 1990 году из-за моратория на строительство новых АЭС работу над проектом приостановили.

Ранее Галущенко уже подробно рассказывал о планах развития ХАЭС. По его словам, часть работ на третьем и четвертом энергоблоках станции уже была выполнена.

"Мы уже заключили соответствующий договор, уже есть оборудование первого контура - и мы планируем начинать строительство. Надо пройти законодательные процедуры для того, чтобы мы могли это делать... Да, это займет время, но когда достроим эти блоки, то Хмельницкая атомная электростанция станет самой большой в Европе, сейчас такой станцией является ЗАЭС, но мы не знаем, в каком состоянии получим ее обратно и сколько денег нужно будет на ее восстановление", – отмечал Галущенко.

Как писал OBOZ.UA ранее, в Хмельницкую АЭС прибыла первая партия ядерного топлива американской компании Westinghouse. Это уже четвертая атомная электростанция, переводимая из российского топлива на американское.

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