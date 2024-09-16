Украина будет производить собственное ядерное топливо: назван срок запуска производства

Украина начнет производить собственное ядерное топливо по технологии американской компании Westinghouse в 2026 году. Использовать же его намерены только на отечественных атомных электростанциях.

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Об этом сообщили в "Энергоатоме". Там отметили:

это будет лицензионное топливо;

речь идет о линии, на которой будет собираться топливная кассета.

"Из этой линии будет выходить готовое украинское топливо. Оно будет иметь в том числе и элементы, которые будут поставляться от наших партнеров", – говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" объяснили: дело, прежде всего в том, что Украина не может самостоятельно обогащать уран. Ведь хотя собственная добыча этого ресурса у страны и есть, "ряд процессов, которые он проходит для того, чтобы стать ядерным топливом, на сегодняшний день не реализован".

"Полный ядерный цикл – это вопрос будущего. Это будет лицензионное топливо, по условию Westinghouse оно будет производиться только для украинских АЭС. Еще идут переговоры по этапов этого процесса. Основные договоренности достигнуты", – рассказали в компании.

В то же время, отметили там, Украина уже производит отдельные компоненты топлива, которые "лицензируются Westinghouse". В частности:

"технология отвечает их требованиям";

качество производимых компонентов "достаточно для того, чтобы из этих элементов производить топливо".

В Украине построят новую атомную электростанцию

Тем временем, в Украине планируется построить пятую атомную электростанцию. Для этого "Энергоатому" выделили землю в Черкасской области – вблизи городка Орбита в Черкасском районе. Новая атомная станция будет иметь четыре энергоблока, которые будут построены по технологии AP1000.

В реализации этого проекта уже сделали первый шаг. Во время заседания внеочередной 51-й сессии депутаты Чигиринского городского совета приняли решение касательно:

предоставления разрешения на разработку проекта землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование "Энергоатома";

передачи земельных участков общей площадью 38,1493 га в постоянное использование НАЭК.

Как сообщал OBOZ.UA, Хмельницкая атомная электростанция станет самой большой в Европе. Кабинет министров уже утвердил законопроект, предусматривающий размещение, проектирование и достройку двух новых энергоблоков на ХАЭС. В правительстве утверждают, что это важный шаг по обеспечению энергетической безопасности страны и развитию ее энергетического сектора.

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