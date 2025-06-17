Уже даже не Словакия и Венгрия: еще одна страна ЕС захотела вернуться на "газовую иглу" Кремля

В Австрии считают, что Европейский Союз (ЕС) должен оставить открытой возможность для возобновления импорта российского газа в случае достижения мирного соглашения о прекращении войны в Украине. Таким образом, она стала третьей страной Евросоюза, которая открыто предлагает такой вариант.

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Как сообщает Financial Times, с соответствующим предложением выступили в министерстве энергетики Австрии. Брюссель "должен сохранить возможность переоценить ситуацию после окончания войны", подчеркнули в австрийском ведомстве. В заявлении говорится, что государственный секретарь Австрии по вопросам энергетики Элизабет Цеетнер уже выступила с соответствующим предложением на заседании Совета министров ЕС по вопросам энергетики, которое состоялось в Люксембурге 16 июня.

Это стало первым случаем за все время полномасштабного российского вторжения в Украину, когда государство-член ЕС официально подняло тему возобновления импорта российского газа после окончания войны. Конечно, речь не идет о традиционно пророссийских Венгрии или Словакии, которые были единственными странами, не поддержавшими выводы Совета ЕС по усилению энергетической безопасности, в частности за счет отказа от российских энергоносителей.

Но идеи австрийского правительства противоречат официальной позиции ЕС. 17 июня Европейская комиссия во вторник намерена предложить запретить любые новые газовые контракты с Россией. Кроме того, Евросоюз могут обязать разорвать существующие соглашения в течение следующих двух лет независимо от результатов мирных переговоров.

Кроме того, 16 июня комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен заявил, что потенциальное мирное соглашение не должно привести к тому, что Евросоюз "снова начнет импортировать российский газ". "Это было бы очень глупым решением, потому что это просто пополнение военной казны Путина деньгами. Я думаю, что это означало бы повторение ошибок, которые мы делали в прошлом", - добавил еврокомиссар.

Следует отметить, что, в отличие от российского угля, импорт которого ЕС запретил еще в 2022 году, и нефти, стоимость которой страны G7 ограничили в 2023 году, газ из РФ пока не подпадал ни под какие европейские ограничения. Впрочем, большинство стран в значительной степени прекратили импорт российского ископаемого топлива. В то же время импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос до рекордных в 2024 году 16,5 млн тонн.

ЕС заплатил РФ 200 млрд евро за ресурсы

С начала полномасштабной войны страны ЕС заплатили России более 200 миллиардов евро за импорт ископаемого топлива, включая уголь, нефть и газ, который должен быть постепенно прекращен до 2027 года. В 2024 году общие платежи России составили 22 миллиарда евро, из которых около 700 миллионов евро пришлось на ядерное топливо и технологии.

Таким образом, Россия остается ключевым поставщиком энергоресурсов для ЕС даже несмотря на полномасштабную войну в Украине. Между тем, правительственные круги ЕС хотят достичь полного отказа от российского ядерного импорта до 2030-х годов. Но для этого нужно вложить около 241 миллиарда евро в развитие внутренней цепи поставок ядерной энергии. Именно эту тему должны обсудить министры ЕС на ближайшей встрече.

Как сообщал OBOZ.UA, правительство Германии и канцлер страны Фридрих Мерц поддержали предложенный Европейской Комиссией запрет на возобновление работы газопровода "Северный поток". Такой запрет должен появиться в новом пакете санкций ЕС против России.

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