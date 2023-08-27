'Энергоатому' нужно найти средства на выплату накопленных долгов отрасли, – Прокип

Государственная компания "Энергоатом" должна найти финансовые ресурсы для того, чтобы погасить накопившуюся задолженность перед госпредприятием "Гарантированный покупатель" в размере 17 млрд грн, сообщает эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип.

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Он напомнил, что государственные "Энергоатом" и в меньшей степени "Укргидроэнерго" предоставляют средства "Гарпоку", который покупает электроэнергию для населения, оплачивает ее передачу и распределение потребителям, а также услуги поставщиков.

"Энергоатому" банально не хватало средств, чтобы платить "Гарпоку" полностью: на сегодняшний день долг достиг 17 млрд грн. Вот как раз повышение тарифа для населения в июне и должно полностью исправить ситуацию", – сказал Прокип.

Он подчеркнул, что по непонятным причинам пока нет каких-либо положительных изменений в динамике накопления этих долгов. При этом он подчеркнул, что руководство "Энергоатома" пообещало и должно начать погашение долгов в сентябре и полностью рассчитаться до конца года.

Как сообщалось, президент "Энергоатома" Петр Котин 17 августа заявил, что компания планирует начать в сентябре процесс погашения долгов перед поставщиками электроэнергии для населения и планирует завершить этот процесс до конца года. При этом до конца августа компания обнародует график погашения накопленной задолженности.