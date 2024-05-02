Эксперты ошиблись в прогнозах: что происходит с ценами на нефть

Мировые цены на нефть продолжают расти после предварительного снижения из-за публикации данных по запасам нефти в США. Июльские фьючерсы на Brent поднялись на $0,53 до $83,97 за баррель, а коммерческие запасы нефти в США увеличились до 460,89 млн баррелей, хотя эксперты прогнозировали уменьшение на 2,5 млн.

Об этом сообщает enkorr. 2 мая июльские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures подскочили на 0,64%.

Также на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) цены на июньские фьючерсы на нефть марки WTI поднялись на $0,51 до $79,51 за баррель. За предыдущую сессию контракт снизился на $2,93 и опустился до $79 за баррель. Обе марки нефти завершили торги в среду на минимальных уровнях с 12 марта. За апрель международный бенчмарк показал рост на 0,4%, североамериканский – потерял 1,5%.

Министерство энергетики США опубликовало данные, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране выросли на 7,26 млн баррелей на прошлой неделе и составили 460,89 млн. Это существенно превысило ожидания экспертов, прогнозировавших снижение запасов на 2,5 млн баррелей. Дополнительно, запасы бензина выросли на 344 тыс., составляя 227,09 млн баррелей, тогда как запасы дистиллятов уменьшились на 732 тыс.

Нефтяной котировкой также оказывает поддержку информация, что правительство США готовится пополнить свои стратегические резервы по цене, не превышая $79 за баррель, отмечается в сообщении компании Trading Economics.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, коллективное ограничение цены на российскую нефть странами Запада оказалось неэффективной мерой сдерживания пополнения бюджета России. В результате это привело к пополнению "теневого" флота РФ.

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