Единственный грузинский НПЗ разорвал связи с Кремлем: российскую нефть больше не будут принимать

Единственный нефтеперерабатывающий завод Грузии решил полностью отказаться от российской нефти из-за риска санкций Европейского Союза (ЕС) и переориентироваться на альтернативные источники, в частности из Туркменистана и Казахстана. Отмечается, что это позволит предприятию выйти на европейский рынок, однако реализацию планов пока сдерживают логистические проблемы.

Об этом зявил гендиректор Black Sea Petroleum Давид Поцхверия. После начала полномасштабного вторжения России в Украину ЕС значительно усилил санкционное давление на энергетический сектор страны-агрессора.

Именно поэтому Кулевский НПЗ оказался под угрозой попадания в санкционные списки. Для компании, которая видит свое будущее в экспорте в Европу, это могло бы означать фактическую потерю ключевых рынков. Поцхверия прямо заявил, что главная цель – полностью заменить российскую нефть, чтобы избежать ограничений и открыть новые возможности.

В рамках стратегии диверсификации НПЗ уже договорился о поставках нефти из Туркменистана, а также планирует привлечь ресурсы из Казахстана. В перспективе компания рассматривает и другие альтернативные источники, чтобы минимизировать зависимость от какого-либо одного поставщика.

Несмотря на достигнутые договоренности, реализация новой стратегии сталкивается с серьезными трудностями. Основная проблема – транспортировки нефти через территорию Азербайджана, в частности железнодорожным путем.

По словам руководства компании, запуск поставок туркменской нефти задерживается именно из-за логистических ограничений. Трудности носят системный характер и влияют не только на туркменскую, но и на будущие поставки из Казахстана. Фактически, пока не будет налажен стабильный транзит, полноценный переход на альтернативное сырье остается под вопросом.

Кулевский НПЗ является стратегическим объектом для грузинской экономики. Его проектная мощность сейчас составляет 1,2 млн тонн сырой нефти в год. В то же время реализация второго этапа развития позволит увеличить этот показатель до 4,5 млн тонн.

Общий объем инвестиций в проект оценивается примерно в 600 миллионов долларов. После завершения модернизации завод сможет производить широкий спектр нефтепродуктов, включая бензин стандарта Евро-5, авиационное топливо и дизель европейского качества. Стоит отметить, что объект принадлежит и управляется азербайджанской государственной компанией SOCAR.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, около 40% экспортных мощностей России, а это примерно 2 млн баррелей в сутки – временно выведено из строя из-за ударов украинских БПЛА по ключевым портам и задержания танкеров. На фоне роста мировых цен на нефть более $100 за баррель это стало самым масштабным срывом.

