Россия затягивает пояса еще туже: более 40% экспорта кремлевской нефти парализовано

Около 40% экспортных мощностей России, а это примерно 2 млн баррелей в сутки – временно выведено из строя из-за ударов украинских БПЛА по ключевым портам и задержания танкеров. На фоне роста мировых цен на нефть более $100 за баррель это стало самым масштабным срывом поставок в современной истории РФ.

Об этом пишет Reuters. Март 2026 года стал переломным для российской нефтяной логистики. Атаки дронов привели к фактической остановке отгрузок в ключевых портах Балтийского моря – Приморске и Усть-Луге. Именно через них проходила значительная часть экспорта в Европу и другие рынки.

Не лучше ситуация и в Новороссийске на Черном море, хотя порт формально работает, объемы отгрузки там существенно ниже плановых. Отмечается, что это создает дополнительное давление на всю экспортную систему РФ, которая и без того работает в условиях санкций и ограничений.

Отдельным ударом стало прекращение прокачки нефти через трубопровод "Дружба", один из крупнейших в Европе. Его работа была остановлена еще в конце января. По данным аналитиков, повреждения инфраструктуры стали косвенным следствием российских атак по территории Украины, что в очередной раз демонстрирует эффект бумеранга" в войне инфраструктур.

Не менее болезненным фактором стали действия европейских стран по задержанию российских танкеров, которые используются для обхода санкций. Речь идет о так называемом "теневом флоте" – судна с непрозрачной собственностью, часто без надлежащего страхования и с нарушением экологических норм.

По информации трейдеров, именно эти задержания нарушили поставки примерно 300 тысяч баррелей в сутки из Мурманска. Отмечается, что это еще больше усложнило логистику и заставило Россию искать альтернативные маршруты, которые часто являются более дорогими и менее эффективными. Несмотря на масштабные сбои, некоторые направления остаются стабильными, в частности:

поставки в Китай – около 1,9 млн баррелей в сутки;

экспорт в Беларусь – примерно 300 тысяч баррелей;

отгрузки с проектов "Сахалин-1" и "Сахалин-2" – суммарно около 250 тысяч баррелей.

Маршруты менее зависимы от европейской инфраструктуры, что позволяет России частично компенсировать потери. Ситуация осложняется еще и внешними факторами. На фоне конфликта между США, Израилем и Ираном цены на нефть уже превысили 100 долларов за баррель. В таких условиях любое сокращение предложения мгновенно усиливает рыночное напряжение.

Аналитики уже повысили прогноз цены на нефть Brent до 85 долларов за баррель в 2026 году, назвав текущую ситуацию "самым большим шоком предложения в истории". По их оценкам, возможные перебои в районе Ормузского пролива могут привести к потере более 800 миллионов баррелей нефти на глобальном уровне.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, российские угольные компании за год получили более 408 млрд рублей убытков, а отрасль переживает худший кризис с 1990-х годов. При добыче 429 млн тонн угля каждая тонна принесла в среднем около 951 рубля убытка, что означает, чем больше угля добывается, тем большими становятся финансовые потери.

