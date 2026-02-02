Движение на некоторых участках ограничено, а задержки достигают более 3 часов: УЗ обратилась к украинцам

2 февраля движение поездов в Украине ограничено на Харьковщине и на Запорожском направлении, где базовый сценарий – автобусное сообщение между Днепром и Запорожьем из-за рисков безопасности. Наибольшие задержки пока фиксируются на поездах Черновцы – Харьков и Ворохта – Харьков (более 3,5 часа) и Черновцы – Днепр (более 3 часов) по техническим причинам, а международные рейсы в Польшу опаздывают более чем на час из-за задержек на границе.

Об этом сообщает "Укрзалізниця". На Харьковщине одним из самых проблемных остается участок Лозовая – Барвенково – Краматорск, это направление и в дальнейшем находится в зоне повышенного риска из-за ситуации с безопасностью.

В связи с этим пассажирам рекомендуют воспользоваться автобусами, которые курсируют по объездному маршруту. В "Укрзалізниці" отмечают, что такие решения принимаются исключительно из соображений безопасностии могут меняться в зависимости от развития ситуации в регионе.

В Запорожском регионе мониторинговые группы продолжают работать в усиленном режиме. На текущие сутки базовым сценарием остается подвоз пассажиров автобусами между Днепром и Запорожьем.

Пассажирам, которые направляются в направлении Синельниково и Запорожья, рекомендуют ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзала в Днепре. В то же время пассажирам, которые отправляются из Запорожья или Синельниково, советуют внимательно следить за сообщениями в мобильном приложении и следовать инструкциям вокзальщиков.

В компании не исключают, что при условии улучшения ситуации с безопасностью возможны точечные попытки возобновления движения поездов, как это уже происходило ранее. Впрочем, приоритетом остается безопасность пассажиров и железнодорожников.

На Сумщине, в частности после обстрела Конотопа, движение поездов пока сохраняется. Ситуацию постоянно контролируют, в случае возникновения непосредственной угрозы со стороны БПЛА поезда могут осуществлять вынужденные остановки вблизи укрытий, чтобы обезопасить пассажиров.

В частности, по состоянию на 2 февраля зафиксированы задержки ряда поездов . Большинство из них связаны с техническими причинами, а также с задержками при прохождении границы на международных маршрутах. В частности, с опозданием курсируют:

поезда №145/146 и №15/16 сообщением Черновцы – Харьков и Ворохта – Харьков (+3 часа 39 минут);

поезд №155/156 Черновцы – Днепр (+3 часа 19 минут);

поезд №39/40 Солотвино – Днепр (+2 часа 20 минут);

поезд №17/18 Харьков – Ужгород (+2 часа 5 минут);

международные поезда №51/52 Пшемысль – Киев и №19/20 Хелм – Киев с опозданием более часа из-за задержек на границе;

поезда сообщением Киев – Хелм, Киев – Варшава и Варшава – Киев также идут с опозданием.

"Укрзалізниця" настоятельно рекомендует регулярно проверять обновления в официальных каналах и обязательно активировать push-уведомления в мобильном приложении. Отмечается, что это позволит оперативно узнавать об изменениях в движении поездов, возможных остановках, пересадках или альтернативных вариантах проезда.

