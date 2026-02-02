В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов
"Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Одессой и Раховом Закарпатской области. Таким образом, он будет курсировать между двумя ключевыми туристическими регионами страны. В первый рейс поезд отправиться уже 3 февраля – из Одессы. Билеты на него уже продают, и плацкарт на рейс 3 февраля из Одессы стоит 333 грн. При этом их активно разбирают – уже сейчас на эту поездку билетов осталось считаное количество.
Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:
- Поезд получил номер 26/25.
- Он принимает участие в программе "3 000 километров по Украине", которая предусматривает, что каждый гражданин сможет бесплатно проехать до 3 000 км поездами внутри страны в течение года.
"Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзалізниця" назначает новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса – Рахов", – говорится в анонсе.
При этом подчеркивается: маршрут поезда будет проходить через ряд населенных пунктов. В частности:
- Подольск
- Вапнярку
- Жмеринку
- Хмельницкий
- Тернополь
- Львов
- Ивано-Франковск
- Яремче
- Татаров-Буковель
- Ворохту
- Ясиня
- Квасы.
Расписание движения нового поезда
Поезд будет курсировать ежедневно. Первые рейсы состоятся:
- 3 февраля – из Одессы.
Отправление – 18:38. Прибытие в Рахов – 13:20.
- 4 февраля – из Рахова.
Отправление – 14:21. Прибытие в Одессу – 08:38.
Где купить билеты
- В официальном приложении "Укрзалізниці".
- На сайте.
- В кассах вокзалов.
Сколько стоят билеты на новый поезд
В целом, рассказали в перевозчике, в составе поезда будут курсировать вагоны нескольких классов. В частности:
- люкс;
- купе;
- плацкарт;
- женские и детские купе.
В то же время, на рейс 3 февраля из Одессы билеты продают в вагоны люкс, купе, плацкарт, женские и детские купе. Разбирают их достаточно активно. Так, на рейс 3 февраля по состоянию на вечер 29 января осталось лишь несколько билетов:
- в плацкарт – по 311 грн.
- купе и женское купе – по 749 грн.
Впрочем, купить билеты не так уж просто – до 9 февраля на рейсы из Одессы их уже либо полностью раскупили, либо в продаже осталось несколько штук. Впрочем, и на рейс 9 февраля билетов осталось не слишком много – и только в:
- плацкарт – по 333 грн;
- купе – 820 грн;
- женское купе – 820 грн.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за ситуации с безопасностью в Украине временно ограничат ряд железнодорожных сообщений – в частности на Харьковщине. Чтобы пассажиры могли добраться до пунктов назначения, будут организованы автобусные стыковочные рейсы, а стыковочные рейсы с пригородными электричками заменят некоторые прямые дальние сообщения.
