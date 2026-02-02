В Украине запустили новый поезд по популярному маршруту: цена билетов

"Укрзалізниця" запустила новый поезд – между Одессой и Раховом Закарпатской области. Таким образом, он будет курсировать между двумя ключевыми туристическими регионами страны. В первый рейс поезд отправиться уже 3 февраля – из Одессы. Билеты на него уже продают, и плацкарт на рейс 3 февраля из Одессы стоит 333 грн. При этом их активно разбирают – уже сейчас на эту поездку билетов осталось считаное количество.

Видео дня

Об этом сообщили в самой "Укрзалізниці". Там отметили:

Поезд получил номер 26/25.

Он принимает участие в программе "3 000 километров по Украине", которая предусматривает, что каждый гражданин сможет бесплатно проехать до 3 000 км поездами внутри страны в течение года.

"Учитывая стабильно высокий спрос на путешествия с юга Украины в Карпатский регион, "Укрзалізниця" назначает новый поезд дальнего сообщения №26/25 Одесса – Рахов", – говорится в анонсе.

При этом подчеркивается: маршрут поезда будет проходить через ряд населенных пунктов. В частности:

Подольск

Вапнярку

Жмеринку

Хмельницкий

Тернополь

Львов

Ивано-Франковск

Яремче

Татаров-Буковель

Ворохту

Ясиня

Квасы.

Расписание движения нового поезда

Поезд будет курсировать ежедневно. Первые рейсы состоятся:

3 февраля – из Одессы.

Отправление – 18:38. Прибытие в Рахов – 13:20.

4 февраля – из Рахова.

Отправление – 14:21. Прибытие в Одессу – 08:38.

Где купить билеты

В официальном приложении "Укрзалізниці".

На сайте.

В кассах вокзалов.

Сколько стоят билеты на новый поезд

В целом, рассказали в перевозчике, в составе поезда будут курсировать вагоны нескольких классов. В частности:

люкс;

купе;

плацкарт;

женские и детские купе.

В то же время, на рейс 3 февраля из Одессы билеты продают в вагоны люкс, купе, плацкарт, женские и детские купе. Разбирают их достаточно активно. Так, на рейс 3 февраля по состоянию на вечер 29 января осталось лишь несколько билетов:

в плацкарт – по 311 грн.

купе и женское купе – по 749 грн.

Впрочем, купить билеты не так уж просто – до 9 февраля на рейсы из Одессы их уже либо полностью раскупили, либо в продаже осталось несколько штук. Впрочем, и на рейс 9 февраля билетов осталось не слишком много – и только в:

плацкарт – по 333 грн;

купе – 820 грн;

женское купе – 820 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, из-за ситуации с безопасностью в Украине временно ограничат ряд железнодорожных сообщений – в частности на Харьковщине. Чтобы пассажиры могли добраться до пунктов назначения, будут организованы автобусные стыковочные рейсы, а стыковочные рейсы с пригородными электричками заменят некоторые прямые дальние сообщения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!