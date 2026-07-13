Две комнаты по цене одной: где в Украине выгоднее снимать квартиру побольше

В Полтаве и Чернигове двухкомнатную квартиру можно арендовать практически по той же медианной цене, что и однокомнатную, а в Луцке доплата за дополнительную комнату составляет всего 500 гривен. Наибольшая разница в стоимости зафиксирована в Киеве и Ужгороде, где за двухкомнатную квартиру придется ежемесячно доплачивать около 13,85 тысячи и 9,25 тысячи гривен соответственно.

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Об этом говорится в аналитике профильной платформы для поиска работы. Для арендаторов, которые работают из дома, живут вдвоем или просто нуждаются в большем пространстве, двухкомнатная квартира в отдельных областных центрах может оказаться гораздо более рациональным выбором.

Двухкомнатная квартира за те же деньги

Наиболее интересная ситуация на рынке аренды сложилась в Полтаве и Чернигове. Здесь медианная цена одно- и двухкомнатных квартир полностью сопоставима. В Полтаве аренда жилья, независимо от количества комнат, в среднем стоит 12 тысяч гривен в месяц. То есть при одинаковом бюджете арендатор может выбрать более просторную двухкомнатную квартиру вместо компактной однокомнатной.

Аналогичная ситуация наблюдается в Чернигове. Медианная стоимость аренды как однокомнатного, так и двухкомнатного жилья составляет 8 тысяч гривен. Минимальный разрыв в ценах зафиксировали и в Луцке. За однокомнатную квартиру здесь в среднем просят 14,5 тысяч гривен, тогда как двухкомнатная стоит около 15 тысяч гривен.

Фактически дополнительная комната обходится арендатору всего в 500 гривен в месяц. В таких условиях выбор однокомнатного жилья исключительно ради экономии может быть не слишком оправданным. Особенно если арендатор планирует проживать в квартире длительное время или нуждается в отдельном рабочем пространстве.

Где за дополнительную комнату нужно доплатить всего тысячу гривен

Еще в трех областных центрах разница между арендой одно- и двухкомнатной квартиры составляет всего 1 тысячу гривен. В Ровно однокомнатное жилье стоит в среднем 12 тысяч гривен в месяц, а двухкомнатное — 13 тысяч гривен.

В Сумах медианная арендная ставка составляет 7 тысяч гривен за однокомнатную квартиру и 8 тысяч гривен за двухкомнатную. Самые дешевые из указанных вариантов можно найти в Херсоне. Аренда однокомнатной квартиры здесь оценивается в 4 тысячи гривен, а двухкомнатной — в 5 тысяч гривен в месяц. В пересчете на ежедневные расходы речь идет примерно о 33 гривне в день.

Вторая комната за дополнительные 2 тысячи гривен

В нескольких крупных городах Украины разница между одно- и двухкомнатным жильем составляет около 2 тысяч гривен. В Виннице двухкомнатную квартиру предлагают в среднем за 15 тысяч гривен в месяц. Однокомнатная обойдется в 13 тысяч гривен.

В Хмельницком медианная цена составляет соответственно 14 тысяч и 12 тысяч гривен. Аналогичный разрыв наблюдается в Житомире. Двухкомнатная квартира стоит около 12 тысяч гривен, тогда как однокомнатная — 10 тысяч гривен.

В Запорожье за однокомнатную квартиру в среднем нужно заплатить 8 тысяч гривен в месяц. За двухкомнатную — 10 тысяч гривен. Для семейных пар, арендаторов с детьми или людей, работающих удаленно, такая разница может быть вполне оправданной. За относительно небольшую доплату можно получить значительно более комфортные условия проживания.

Где вторая комната стоит еще на 3–4 тысячи гривен дороже

В некоторых украинских городах разница в стоимости аренды уже становится более заметной. За дополнительную комнату придется платить еще около 3–4 тысяч гривен ежемесячно. В Тернополе медианная стоимость двухкомнатной квартиры составляет 15,5 тысячи гривен, тогда как однокомнатной — 13,45 тысячи гривен.

В Черкассах две комнаты стоят около 14 тысяч гривен против 11,85 тысячи гривен за одну. В Кропивницком разница достигает 3,5 тысячи гривен. Аренда двухкомнатного жилья оценивается в 12 тысяч гривен, а однокомнатного — в 8,5 тысячи гривен.

В Николаеве за двухкомнатную квартиру просят в среднем 9 тысяч гривен. Однокомнатную квартиру можно снять примерно за 6,95 тысячи гривен. Одинаковая ситуация по абсолютной стоимости сложилась в Днепре и Одессе. Медианная цена двухкомнатной квартиры в обоих городах составляет 16 тысяч гривен, а однокомнатной — 12 тысяч гривен.

Где разница превышает 4 тысячи гривен

Еще больший ценовой разрыв зафиксировали во Львове, Харькове и Черновцах. Во Львове медианная арендная ставка за двухкомнатную квартиру составляет 24,4 тысячи гривен. Однокомнатная квартира стоит около 20,2 тысячи гривен. Разница — 4,2 тысячи гривен.

В Харькове однокомнатную квартиру можно арендовать в среднем за 7 тысяч гривен, тогда как за двухкомнатную придется заплатить 11,5 тысячи гривен. Дополнительная комната фактически увеличивает месячный бюджет на жилье на 4,5 тысячи гривен.

В Черновцах разница ещё немного больше — 4,55 тысячи гривен. Медианная цена двухкомнатной квартиры составляет 18 тысяч гривен, а однокомнатной — 13,45 тысячи гривен. В этих городах выбор более просторного жилья уже требует более тщательного планирования бюджета, ведь за год разница в арендных расходах может превысить 50 тысяч гривен.

Киев установил рекорд по доплате за вторую комнату

Наибольший разрыв между стоимостью одно- и двухкомнатных квартир зафиксировали в столице. В Киеве медианная цена аренды однокомнатной квартиры составляет 17 тысяч гривен в месяц. В то же время двухкомнатное жилье стоит уже 30,85 тысячи гривен.

Таким образом, за дополнительную комнату арендатору приходится доплачивать 13,85 тысячи гривен ежемесячно. За год разница составит более 166 тысяч гривен без учета коммунальных платежей и других расходов.

В Ужгороде вторая комната обходится в дополнительные 9 тысяч гривен

Значительный разрыв в ценах наблюдается и в Ужгороде, который в последние годы остается одним из самых дорогих городов Украины по стоимости аренды. Однокомнатная квартира здесь стоит в среднем 22,15 тысячи гривен в месяц.

За двухкомнатную квартиру придется платить уже 31,4 тысячи гривен. Разница составляет 9,25 тысячи гривен ежемесячно, или 111 тысяч гривен в год. Поэтому для арендаторов с ограниченным бюджетом однокомнатная квартира в Ужгороде остается заметно выгоднее.

Данные рынка аренды показывают, что количество комнат не всегда напрямую определяет стоимость жилья. На цену также влияют район, состояние квартиры, ремонт, площадь, тип дома и количество доступных предложений. Именно поэтому в одном городе медианные цены на одно- и двухкомнатные квартиры могут практически совпадать.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в большинстве крупных городов Украины подорожали однокомнатные квартиры. Больше всего — в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья там выросла на 26%, до 49 000 долларов (здесь и далее — медианная цена. То есть половина значений выше этого уровня, а половина — ниже).

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