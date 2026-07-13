Прежних цен больше нет: сколько стоит купить 1-комнатую квартиру в Украине в июле 2026 года

В большинстве крупных городов Украины подорожали 1-комнатные квартиры. Больше всего – в Тернополе. За последние 6 месяцев стоимость такого жилья в нем выросла на 26%, до 49 000 долларов (здесь и далее – медианная цена. Т.е., половина значений выше этого уровня, а половина – ниже).

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В целом же, по данным крупного профильного портала, квартиры подорожали на 3-26%. Кроме Тернополя, самое большое увеличение цен затронуло:

Винницу, где цены выросли на 23%;

Сумы – 22%;

Черновцы – 19%;

Хмельницкий – 18%;

Ивано-Франковск – 14%;

Луцк, Львов, Черкассы – 13%.

Снизили же цены лишь в Днепре. Там удешевление составило 6%.

Также только в 1 городе стоимость недвижимости осталась на прежнем уровне. Им стал Николаев.

Сколько стоят 1-комнатные квартиры в Украине

В целом, отмечается, на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 17 000 до 72 900 долларов. Самые низкие цены зафиксированы в Запорожье – 17 000 долларов. Среди лидеров также:

Николаев – 20 000 долларов.

Харьков – 23 500 долларов.

Сумы – 25 700 долларов.

Дороже всего во Львове – 72 900 долларов. А кроме того:

В Киеве – 69 900 долларов.

Ужгороде – 68 400 долларов.

Черновцах – 63 000 долларов.

Ривне – 56 000 долларов.

Виннице – 55 500 долларов.

Житомире – 50 700 долларов.

Какой документ стоит иметь всем, кто арендует квартиры

В то же время, во власти отказались от идеи обязательной регистрации договоров аренды квартир и домов. Тем не менее, юристы настоятельно советуют оформлять его – ведь это не только закрепит условия аренды, но и существенно поможет не стать жертвой мошенников.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать несколько параметров. В частности, это:

ФИО и адреса сторон.

Объект аренды.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по оценкам специалистов, украинский рынок недвижимости вступил в "мертвый сезон". Покупателей немного, сделки заключаются медленно, а владельцы все чаще вынуждены идти на скидки, чтобы найти реального покупателя.

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