ДТЭК признан компанией с лучшей репутацией в области электроэнергетики

ДТЭК был признан компанией с лучшей репутацией среди компаний топливно-энергетического комплекса в секторе электроэнергетики.

Видео дня

Об этом свидетельствует рейтинг "Репутационные активисты".

Согласно ему, ДТЭК набрал больше всего баллов в номинациях "Репутационная стабильность", "Имиджевый капитал корпоративной социальной ответственности" и "Медиа активность".

Кроме того, компания также победила в номинациях "Инновационный подход" и "Антикризис года".

Рейтинг составлялся на основе мнения независимых экспертов отрасли, которые глубоко осведомлены в деятельности номинантов и долгое время наблюдают за работой компаний в секторе энергетики.

"Качественный репутационный менеджмент становится для бизнеса стратегическим навыком управления вниманием, который обеспечивает доступ к ресурсам. А цели управления корпоративной репутацией смещаются в сторону контроля нарратива, обеспечения поддержки стейкхолдеров и через нее – способности пережить репутационный кризис без потери ключевых ресурсов", – отметили организаторы рейтинга.

Напомним, ранее ДТЭК Рината Ахметова признали одним из лучших работодателей в Украине.