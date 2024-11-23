Дроны и роботехника: Минобороны заявило об усилении поддержки украинских производителей

Министерство обороны заявило о расширении инструментов финансовой поддержки украинских производителей, что также позволит ускорить локализацию производств. В первую очередь речь идет о производстве современных беспилотных и роботизированных систем.

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Как сообщили в Минобороны Украины, пока только "разрабатывается расширение инструментов финансовой поддержки производителей". Ради этого представители министерства встретились с народными депутатами.

"На 2024-2025 годы уже законтрактовано более 90 млрд грн: 55% на дальнобойные дроны, 37% на другие БПЛА, 6% на РЭБ и 2% на роботизированные комплексы. Такой подход позволит еще эффективнее снабжать ВСУ современной техникой", - отметил во время встречи замминистра обороны Дмитрий Клименков.

Как утверждают в ведомстве, указанные инвестиции в беспилотники, роботизированные комплексы и дроны-дипстрайки "направлены не только на усиление обороноспособности, но и стимулирование развития украинских технологических предприятий и создание новых рабочих мест".

Как сообщал OBOZ.UA, в июле 2024 года заместитель министра обороны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк утверждал, что на "нуле" будут воевать только работы - по крайней мере, с украинской стороны.

Об этом чиновник говорил во время испытания на полигоне легкой машины разминирования DOK-ING MV-4. Роботизированная техника предназначена для разминирования и обезвреживания взрывоопасных предметов. Эта машина была собрана и частично локализована в Украине.

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