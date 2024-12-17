Доступ будет у всех банков: в Украине создают черный список "дропов"
В Украине появится реестр "дропов" - банковских клиентов, предоставляющих злоумышленникам доступ к своим счетам и счетам за денежное вознаграждение. Доступ к базе недобросовестных пользователей получат все банки.
Регистр готовит Национальный банк Украины (НБУ), сообщил директор департамента интегрированного надзора за банками НБУ Андрей Котюжинский изданию Forbes Ukraine. Такую потребность он объяснил борьбой с мошенническими переводами с карты на карту
По словам замглавы НБУ Дмитрия Олейника, над созданием базы работает рабочая группа из представителей ключевых департаментов финрегулятора. Они также будут работать над созданием предложения по законопроекту, который в будущем рассмотрит правление Нацбанка.
Планируется, что реестр будет включать комбинацию данных о личности клиента и электронном платежном средстве (карту), а также какой банк добавил эту информацию в реестр. Информацию о других клиентах или остатках их средств на счетах в реестр не будут включать, добавил Олейник.
Новые ограничения по банковским транзакциям в Украине
Ранее в декабре крупнейшие банки страны, в частности, подписали с Нацбанком меморандум "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", в котором было прописано создание реестра сомнительных клиентов, которых могут использовать в качестве "финансовых муллов". К соглашению присоединились:
- ПриватБанк;
- Сбербанк;
- Райффайзен Банк;
- Универсал Банк, которому принадлежит и monobank;
- некоторые меньшие банки (ОТП Банк, Правэкс Банк, ПУМБ и Таскомбанк) выразили готовность присоединиться к соглашению, но пока его не подписали.
Они планируют бороться с "дропами" путем усиленных проверок. Изучая клиентов и их операции, банки будут обращать внимание на такие индикаторы
- Резкое увеличение операций по счету ФЛП от разных контрагентов;
- Остаток по счету ФЛП "0" на начало и на конец дня;
- Нетипичное увеличение количества входящих операций на текущий счет ФЛП от физических лиц в день, в 2 раза и более, что не соответствует особенностям ведения бизнеса;
- Дробление переводов, в частности круглыми суммами или на одного контрагента в течение месяца (если другое не предусмотрено бизнес-моделью бизнеса).
Кроме того, клиентов банков распределят на группы риска, в которых будут действовать разные лимиты на переводы.
- для украинцев из низкой и средней групп риска этот показатель будет постепенно (до 1 июня 2025 года) доведен до 100 тыс. грн в месяц;
- клиенты из высокой категории риска (без официальных доходов: нетрудоустроенные, студенты и другие) будут иметь только 50 тыс. грн.
Также OBOZ.UA сообщал, что с декабря в Украине изменились правила электронных банковских платежей – с этого дня они будут выполняться менее чем за 10 секунд. 10 финучреждений. К новой системе электронных платежей (СЕП) с возможностью выполнения мгновенных транзакций, кроме Национального банка, присоединились еще 10 финучреждений
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