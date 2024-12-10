В Украине появятся новые ограничения на денежные переводы: к чему следует готовиться клиентам банков

В Украине планируют еще усилить ограничения по карточным переводам – до 100 тыс. гривен в месяц или даже меньше. Они будут касаться как прямых p2p-переводов, так и операций по IBAN.

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Как говорится в материале OBOZ.UA, новые нормы прописаны в проекте меморандума "Об обеспечении прозрачности функционирования рынка банковских платежных услуг", который планируют заключить с крупнейшими финучреждениями страны, в частности, Приватбанком, Сбербанком, Райффайзен Банком и Универсал Банком, которому принадлежит и monobank.

Новые ограничения будут вводить поэтапно, но затронут они и зарубежные переводы, и осуществляемые в пределах страны. Кроме того, для разных клиентов будут действовать разные лимиты в зависимости от категории риска, которую их отнесут – низкой, средней или высокой. В частности, для украинцев с низкой, средней будут действовать следующие ограничения:

с 1 января 2025 года – до 150 тысяч гривен в месяц;

с 1 июня 2025 года – 100 тысяч гривен в месяц.

К высокой категории риска отнесут клиентов без официальных доходов: нетрудоустроенных, студентов и других. Для них будет действовать предел в 50 тыс. грн. Поднять его можно будет после официального подтверждения доходов выше указанных лимитов, например, справку о зарплате или налоговой декларации.

Кроме того, банковским клиентам без документально доказанных доходов ограничат максимальное количество текущих счетов. В одном банке в одной валюте их разрешат открывать не больше трех.

Кроме более низких лимитов по операциям, от ограничений, которые уже были введены в октябре, новые меры отличаются тем, что затрагивают все виды переводов, в том числе и IBAN. Не будут касаться только счетов по государственным программам (есть Восстановление, Национальный кэшбек и др.) и других видов счетов – депозитных, кредитных.

Также OBOZ.UA сообщал, что с декабря в Украине изменились правила электронных банковских платежей – с этого дня они будут выполняться менее чем через 10 секунд. В настоящее время к новой системе электронных платежей (СЭП) с возможностью выполнения мгновенных транзакций, кроме Национального банка, присоединились еще 10 банков.

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