В Украине заработали новые правила денежных переводов: что изменилось для клиентов банков

В Украине изменились правила электронных банковских платежей – с этого дня они будут выполняться менее чем через 10 секунд. В настоящее время к новой системе электронных платежей (СЭП) с возможностью выполнения мгновенных транзакций, кроме Национального банка, присоединились еще 10 банков.

Видео дня

Об этом сообщили в Нацбанке. Отмечается, что изменили предопределением запуском 1 декабря новой версии системы электронных платежей – СЕП-4.1, преимущества которой:

инновационность – внедрение функциональности мгновенных переводов СЭП (это следующий шаг в развитии платежной инфраструктуры Украины);

прозрачность – четкие условия и возможности для всех участников СЭП и их клиентов;

доступность – платежи через СЭП доступны в любое время.

Переход на новую СЭП прошел успешно – система работает 24 часа в сутки 7 дней в неделю, к ней присоединились все участники СЭП. Функционал мгновенных транзакций доступен всем, кто подключен к системе: банкам, небанковским предоставлятелям платежных услуг, Государственной казначейской службе Украины. В настоящее время такую функцию подключили:

Национальный банк;

Сбербанк;

Креди агриколь банки;

Скай банк;

банк "Клиринговый дом";

Укрэксимбанк;

УкрСиббанк;

Европейский промышленный банк;

Смысл банк;

Альтбанк;

Идея Банка.

По мере внедрения мгновенных переводов такая возможность появится у всех участников СЭП. Это позволит им предоставить своим клиентам качественные и быстрые платежные услуги, что является ключевой особенностью новой версии СЕП-4.1 и создает условия для дальнейшего усовершенствования платежной инфраструктуры страны.

"Более года мы тщательно готовились к обновлению СЕП, подробно прорабатывали с участниками системы все технические и методологические моменты, чтобы осуществить бесшовный и успешный переход на новую версию программного обеспечения", – отметил директор Департамента информационных технологий НБУ Владимир Нагорнюк.

Особенностью мгновенных переводов является предельное время выполнения транзакции – не более 10 секунд и максимальная сумма одной платежной операции – 100 тыс. грн. К другим преимуществам как для клиентов, так и для бизнеса или государства относятся:

быстрое зачисление средств получателю в реальном времени;

удобные инициирования платежей (через платежные приложения поставщиков платежных услуг) и передача реквизитов между пользователями (с помощью QR-кодов или Deeplink);

уменьшение операционных расходов и эффективное управление ликвидностью;

улучшение сервиса для клиентов благодаря круглосуточной доступности платежей через СЕП;

ускорение цифровизации финансовых услуг и развитие безналичных расчетов;

усиление конкуренции между платежными системами и сервисами, что будет стимулировать повышение прозрачности и уменьшение стоимости трансакций;

возможность будущей интеграции с международными системами мгновенных переводов, в частности, ЕС.

Кроме того, использовать словосочетание "мгновенные платежи" в рекламе смогут только банки, выполняющие указанные условия. А если все этапы операции будут проходить более чем за 10 секунд, такое утверждение в рекламе будет считаться дезинформацией – за это будут наказываться штрафами с возможным лишением лицензии.

Также OBOZ.UA сообщал о борьбе с теми, кто предоставляет свои банковские счета для отмывания средств. За транзит (использование счетов для отмывания) придется дорого заплатить в виде дополнительных налогов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!