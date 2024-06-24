В Украине спорят о дорожных тендерах: Школь объяснил закупку с "жирным прайсом" в Винницкой области

В дорожных тендерах в Винницкой области с участием компании "Автострада" Максима Шкиля журналисты увидели признаки коррупции. Сам Шкиль считает это манипуляцией и уверяет, что никакого "жирного прайса" не было. Хотя СМИ указывают, что в предыдущих тендерах "Автострада" делала скидки до 45%, а теперь, после увольнения главы Мининфраструктуры Александра Кубракова и руководителя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафы Найема, – только 3%.

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"Издание Nashi Groshi и Юрий Николов опубликовало материал о проведении закупок по эксплуатационному содержанию дорог государственного значения в Винницкой области. В котором указывается, что закупки проведены с "с жирным прайсом" и после освобождения Мустафы Найема", – написал Шкиль на своей странице в Facebook.

Так, по словам Николова, в мае-2024 "Автострада" Шкиля, чтобы выиграть дорожный тендер в Житомирской области, была вынуждена снизить цену на 45%. Но сейчас та же компания взяла три подряда на эксплуатационное содержание дорог Винницкой области на 10,5 млрд грн с 3% скидкой, говорится в материалах расследования. По данным СМИ, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Винницкой области применила "заточку", которая была внедрена "Укравтодором" еще во время "Большого строительства".

Под "заточкой" подразумеваются правила тендера, которые, по мнению Николова, устраняют конкурентов "Автострады". Шкиль же считает, что эта практика – не что иное, как требование законодательства. А если это "заточка", то следует обращаться за обжалованием тендера в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ).

"Считаю целесообразным прокомментировать квалификационные критерии, которые были предусмотрены условиями закупки, и которые авторы публикации расценивают как "заточку". Квалификационный критерий "Финансовая способность" предусмотрен статьей 16 Закона Украины "О публичных закупках". Законодательно разрешено устанавливать такой критерий в размере не более 100% стоимости закупки", – заявил Шкиль и отмечает, что никто в АМКУ не обращался.

Он утверждает, что финансовая способность 100% от суммы закупки является одним из основных критериев отбора подрядных организаций при осуществлении закупок работ, финансируемых за счет Европейского банка реконструкции и развития, Всемирного банка и такое требование полностью отвечает международной практике всех стран G7.

Также Шкиль заявляет, что на самом деле речь идет не о трате 10 млрд грн: "Сумма 10 млрд расчетная, объем финансирования в 10 раз меньше. Реальная сумма использования средств будет на уровне 1 млрд и это в течение 3 лет".

По его словам, "Автострада" дала такую цену "сознательно в минус" (существенно ниже себестоимости), чтобы удержать объемы в Житомирской области. "У нас там карьер, заводы и базы. Квалификация, которая была на тендере в Житомире, предусматривала мероприятие участников без баз в области, опыта и надлежащих квалифицированных работников", – говорится в сообщении.

В качестве примера при такой же квалификации он привел тендер по Киевской области (UA-2023-10-04-013632-a), куда зашел Винницкий облавтодор. После этого автодор дал субподряд компаниям, "без опыта и техники, которые даже песка не имели на остатках для проведения эксплуатации".

"Зимой был коллапс. Компания, ранее осуществлявшая эксплуатационное содержание дорог в Житомирской области – ЧП "Автомагистраль", в начале войны отказалась выполнять работы... Квалификация, которую сделали на торгах в Житомирской области, давала возможность зайти и этому участнику. Чтобы не допустить этого и удержать позиции в этом регионе, "Автострада" сразу дала цену ниже себестоимости. Учитывая это проводить анализ цен именно с этой закупкой не объективно, поскольку цены ниже себестоимости и не соответствуют рыночным", – заявил Шкиль.

В то же время, Новиков отмечает, что такие схемы использовались еще в те времена, когда Госагентство восстановления и развития инфраструктуры еще было "Укравтодором". И что схематоз вернулся после увольнения Найема с должности главы этого ведомства.

Николов напомнил, что Житомирскую службу восстановления возглавляет отец партнера Маси Найема по юркомпании "Миллер", "что нам постоянно продавали как зраду". "Мол, Мустафа Найем сделал хорошо родственнику партнера своего брата... Но на мой опыт скидка 45% – это совсем не о распиле, а об экономии денег. Ну никак тогда не выглядело, что Шкиль при Кубракове и Найеме распилил житомирские миллиарды. А когда уже Кубракова снесли – и произошла закупка, где Шкилю сделали действительно хорошо. И сделали хорошо не в Житомирской, а Винницкой службе", – говорится в сообщении.

Однако Шкиль уверяет, что закупки произошли еще до отставки Найема: "Сметная документация была разработана ГосдорНИИ в конце декабря прошлого года, а именно 29.12.2023, закупки были объявлены 14.05.2024, а раскрытие тендерных предложений состоялось 01.06.2024, за результаты которых были сформированы ценовые предложения и заключены договоры", – заявил Шкиль.

"От себя могу заверить, что при условии финансирования эксплуатационное содержание в Винницкой области следующих трех лет будет проведено качественно по соблюдению лучших европейских практик и точно не будет так как в Киевской области этой зимой или Житомирской в феврале 2022 года", – резюмировал Шкиль.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 июня Глава Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Mустафа Найем был уволен с должности – Кабинет министров удовлетворил его заявление об увольнении. Обязанности Найема временно будет исполнять Роман Комендант.

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