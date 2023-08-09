Нужно ли украинцам откладывать больше денег на еду: в Верховной Раде рассказали, чего ожидать от цен
В ближайшие месяцы украинцам не стоит бояться повышения цен на продовольствие. В частности, хлебобулочные и молочные товары не будут дорожать по крайней мере до зимы.
Об этом сообщил член аграрного комитета Верховной Рады Дмитрий Соломчук, передает "Укринформ". Он объяснил, что на стоимость, к примеру, хлеба в основном влияют 2 фактора:
- энергоресурсы;
- человеческий труд.
Однако, признал депутат, в нынешних реалиях на цену также влияет удорожание логистики. Которое, по его словам, является слишком большим.
"После разминирования это главный вопрос. Он волнует всех", – констатировал нардеп.
В целом же, отметил он, цены на еду в стране стабильные. Более того, некоторые позиции даже стремительно дешевеют.
"Если же взять овощную группу, то цены снизились. Некоторые продукты подешевели на 60-70%", – отметил Соломчук.
К примеру, цены на овощи борщевого набора в Украине достигли нижней планки. Речь о:
- картофеле;
- луке;
- капусте;
- моркови;
- свекле.
Как рассказал OBOZREVATEL Иван Стефанишин, советник директора по агропромышленному комплексу оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар", стоимость просела даже по сравнению с началом августа прошлого года. Причина – переизбыток основных овощей.
"Посажено очень много борщевого набора, и нет на него спроса – предложение слишком велико. Это свидетельствует о нестабильности нашего производства и желании заработать за день кучу денег. Как для населения ситуация прекрасная, а для производителя – катастрофическая", – сказал Стефанишин.
Как сообщал OBOZREVATEL, не грозит Украине и дефицит еды. Более того, по данным Кабмина, урожая 2023 года хватит не только на удовлетворение внутренних потребностей страны, но и на продажу за границу.
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