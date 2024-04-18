Пасха ударит по карману – праздничный стол в Украине значительно подорожал: сколько нужно заплатить

Отпраздновать Пасху в 2024 году украинцам будет значительно дороже, чем в 2023-м. Стоимость стандартного набора продуктов для праздничного стола в этом году составит 1422,05 грн, что на 17,6% дороже, чем в прошлом.

Как подсчитали в ННЦ "Институт аграрной экономики", самыми дорогими составляющими пасхальной корзины традиционно остаются мясные продукты. В частности:

домашняя колбаса – 200 грн за 0,5 кг;

буженина – 250 грн за 0,5 кг;

сало – до 110 грн за 0,5 кг.

"По сравнению с 2023 годом стоимость буженины увеличилась на 14,2%. Домашней колбасы – на 14,3%, сала – на 3,1%", – говорится в сообщении.

Стоимость паски домашней выпечки по традиционному рецепту составит 179,8 грн за 1 кг. Что, отмечается, на 5,8% превышает цену 2023 года. "Такое относительно незначительное удорожание обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), сахар (15%) и муку (5%). Однако другие составляющие подорожали: масло сливочное (16,4%), молоко (13,6%), дрожжи (9,6%), изюм (15,6%)", – объяснили в Институте.

При этом там подчеркнули: в магазинах и супермаркетах готовая паска обойдется дороже. Ведь ее цена "зависит от составляющих и отделки выпечки".

Среди молочных продуктов больше придется заплатить за твердый сыр – 250 грн за 0,5 кг. А также:

сливочное масло – 194,75 грн за 0,5 кг;

творог – 107,5 грн за 0,5 кг.

"По сравнению с 2023 годом, стоимость сыра твердого выросла на 31,9%. Творога – на 23%, сливочного масла – на 16,4%", – рассказали в Институте.

На овощи же, отмечается, цены почти не изменились. Так:

за томаты тепличные нужно заплатить до 50 грн за 0,5 кг;

за огурцы –до 55 грн за 0,5 кг.

Цена хрена, отмечается, составит 26 грн за 0,25 кг "и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих". Стоимость соли – 3 грн за 0,1-0,15 кг.

"В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими – яблоки, красное вино (кагор) – ее стоимость вырастет до 1652,05 грн. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава", – резюмировали в Институте.

На подорожание повлияла война

При этом там подчеркнули: рост стоимости пасхальной корзины "однозначно вызван последствиями военных действий". В частности:

"существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей";

сокращением производства;

удорожанием энергоносителей;

усложнениями внутреннего перемещения продукции;

"неопределенностью многих людей даже в ближайших планах".

"Следовательно, большинство украинцев вынуждены будут экономить на традиционном наборе продуктов. Кто-то на уменьшении количества продуктов, другие – за счет отказа от более дорогой его части или использования более дешевой продукции. А некоторые ограничатся традиционными пасхальными яйцами и паской", – констатировали в Институте.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным же Госстата, в Украине подешевели продукты питания. За год – с марта 2023-го по март 2024-го – цены на них снизились на 0,1%. Однако, к примеру, конкретно яйца подешевели сразу на 34,3%, а масло подорожало на 13,5%.

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