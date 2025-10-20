Коррупция – в Венгрии, а в ЕС не берут Украину: сеть поразила "дорога в никуда", которую построили за европейские деньги

В Венгрии построили дорожную развязку стоимостью почти 1,3 млн евро буквально посреди поля. Дорога должна была вести к железной дороге, но местное правительство заморозило проект, поэтому дорогостоящая инфраструктура, средства на которую выделил Европейский Союз (ЕС), будет пылиться как минимум до 2027 года.

Об этом сообщило венгерское издание Atlatszo, и новость взбудоражила социальные сети. В венгерском городе Залаэгерсег, в отдаленной части города, появилась новенькая кольцевая развязка без единой подъездной дороги.

Инфраструктурный объект представляет собой круговой перекресток стоимостью 1,28 млн евро, который построили за средства Евросоюза. Правительство Виктора Орбана должно было профинансировать строительство связанного с перекрестком железнодорожного терминала, но не выполнило свои обязательства и поэтому дорога оказалась буквально посреди поля и теперь ничего не соединяет.

Поскольку она не имеет никакого практического применения, на нее обратили внимание пользователи соцсети X. Комментаторы в шутку назвали ее "ловушкой для российского конвоя", а также иронизируют, что в Венгрии называют именно Украину слишком коррумпированной, чтобы быть принятой в ЕС.

По данным венгерского расследовательского издания Atlatszo, первоначальный проект инфраструктурного проекта объединял автомобильное и железнодорожное сообщение, а его общая стоимость составляла около 40 млн евро. Евросоюз выделил муниципалитету Залаэгерсега 1,28 млн евро на строительство дорожной развязки и тот выполнил свою часть работ, но инвестиции в контейнерный терминал, за которые отвечает правительство, полностью остановились.

На строительной табличке возле развязки указано, что финансирование обеспечено за счет ЕС в рамках гранта на сумму более 500 миллионов форинтов. Проект обещали для перевозки товаров из Адриатического моря в Чехию, Польшу и Словакию без заезда в Будапешт, но без железной дороги этот хаб остался лишь на бумаге

По информации медиа, тендеры на строительство станции задержаны, а график проекта уже сорван. Согласно первоначальным условиям, железную дорогу должны были построить в течение двух лет, однако теперь это отложено как минимум до 2027 года.

